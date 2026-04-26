Hearts, derbide son dakikada aldığı galibiyet ve Rangers FC'nin mağlubiyetiyle harika bir gün yaşadı

İskoç Premiership'te son dört hafta kala Hearts, şampiyonluk yarışında çok önemli üç puanı hanesine yazdırdı. Blair Spittal, dokuz kişiyle sahaya çıkan Hibernian'a karşı oynanan derbide maçın bitimine az bir süre kala 1-2'yi kaydetti. Lider Hearts, Celtic'in üç puan ve Rangers FC'nin dört puan önünde yer alıyor. Rangers FC, günün erken saatlerinde Motherwell'e 2-3 yenilerek büyük bir sürpriz yaşattı. Hearts, sekiz gün sonra Rangers'ı ağırlayacak.

Hibernian - Hearts 1-2

Edinburgh derbisi beklendiği gibi heyecanlı başladı ve henüz yedi dakika geçmeden Hearts, Martin Boyle'un keskin bir ortadan kafayla attığı golle 1-0 geriye düştü.

Yedi dakika sonra Hearts, Hibs kalecisi Raphael Sallinger'in kırmızı kart görmesiyle şanslı bir an yaşadı. Sallinger, ceza sahası dışında topa eliyle dokunduğu için oyundan atıldı.

İkinci yarı başlar başlamaz Hibernian'ın sorunları daha da büyüdü; eski Borussia Dortmund savunmacısı Felix Passlack maçtaki ikinci sarı kartını gördü. 65. dakikada Hearts nihayet skoru eşitledi, ancak bunun için Warren O’Hara'nın kendi kalesine attığı bir golün yardımı gerekti.

Kalan yarım saatte Hearts, bu hayati üç puanı almak için her şeyi ortaya koydu, ancak sayı üstünlüğüne rağmen uzun süre skor 1-1 olarak kaldı. 86. dakikada Spittal kısa köşeyi buldu ve deplasman taraftarlarını coşturdu: 1-2.

Rangers FC - Motherwell 2-3

Rangers, dört maçlık galibiyet serisiyle maça güven dolu bir şekilde çıktı, ancak henüz yarım saat bile geçmeden Ibrox'ta işler sarpa sardı. Lukas Fadinger ve Emmanuel Longelo, 25 dakika içinde skoru 0-2'ye getirdi.

Rangers tepki vermek zorundaydı ve ikinci yarıda Chermiti ve Nicolas Raskin'in golleriyle bunu başardı. Ardından Rangers'ın öne geçmek için yirmi dakikası kalmıştı. Ancak bunu başaramadı ve 90. dakikada Longelo'nun ikinci golüyle Motherwell yeniden öne geçti: 2-3.