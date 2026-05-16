Hearts, Celtic Park'ta yaşanan saha işgalini kınadı; Slavia ise daha önce ağır bir ceza almıştı

Cumartesi günü Celtic, Hearts'ı 3-1 mağlup ederek 56. kez İskoçya şampiyonu oldu. Maçın ardından Celtic taraftarları sahaya akın ettiğinde, Hearts oyuncuları ve teknik ekibi fiziksel ve sözlü saldırıya uğradı. Kulüp şu anda İskoç polisiyle irtibat halindedir.

İskoç kulübünün internet sitesinde Celtic Park'ta yaşanan olaylarla ilgili bir açıklama yer alıyor. "Heart of Midlothian, İskoç futbolunu bir kez daha utandıran bu utanç verici olayları şiddetle kınıyor."

X'te dolaşan görüntülerde, Hearts oyuncularının hem fiziksel hem de sözlü saldırıya uğradığı görülüyor. Kaptan Lawrence Shankland, bir Celtic taraftarı tarafından dövüldüğü iddia edildikten sonra güvenlik görevlileri tarafından sahadan çıkarılmak zorunda kaldı.

Hearts, ciddi fiziksel ve sözlü şiddet haberlerini son derece endişe verici buluyor. “Konuyu kapsamlı bir şekilde araştırıyoruz ve İskoçya Polisi ile görüşüyoruz. Şu anda, oyuncularımızın ve teknik kadromuzun bu duruma düşmesinin kesinlikle kabul edilemez olduğu dışında başka bir açıklama yapmıyoruz.”

Teknik direktör Derek McInnes'in takımı, Edinburgh'a hemen dönmeye karar verdi ve maç kıyafetleriyle doğrudan otobüse bindi. "Stadyumdaki tehditkar ve sindirici atmosfer göz önüne alındığında, tüm kadromuzun derhal ayrılmaktan başka seçeneği yoktu." Hearts için kadro ve oyuncuların güvenliği birinci öncelikti.

Hearts, Ekim ayından beri İskoç Premiership'in lideri olmasına rağmen, sonunda acı bir şekilde şampiyonluğu kaçırdı. Celtic, çalkantılı bir sezon geçirdi, ancak son maç haftasında yine de üst üste beşinci İskoç şampiyonluğunu elde etmeyi başardı.

Geçen hafta Slavia Prag, Sparta Prag ile oynadığı maçın son dakikalarında yaşanan olaylar nedeniyle ağır bir ceza aldı. Disiplin kurulu, Slavia'ya kurallara uygun olarak 0-3 mağlubiyet cezası verdi; bu nedenle şampiyonluk kararının açıklanması ertelendi. Prag'da da taraftarlar sahaya akın etti.