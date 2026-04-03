Chelsea, takımın Arjantinli orta saha oyuncusu Enzo Fernández’e, gelecek yaz transfer dönemi öncesinde Real Madrid’e kur yapma olarak yorumlanan açıklamaları nedeniyle iki maç men cezası verildiğini duyurdu.

Fernández, Chelsea’nin geçen ay UEFA Şampiyonlar Ligi’nden elenmesinin ardından yaptığı açıklamada, sözleşmesi 2032’ye kadar sürmesine rağmen gelecek sezon “Stamford Bridge”de kalıp kalmayacağını bilmediğini söylemişti.

Aynı röportajda Fernández, Real Madrid ile herhangi bir görüşme olmadığını belirtip odağının Chelsea olduğunu vurguladı; ancak “Dünya Kupası’ndan sonra ne olacağını göreceğini” de ifade etti.

Tartışmayı daha da büyüten ise başka bir röportajda “İspanya’da yaşamak istediğini” söylemesi oldu. Madrid’in kendisine Buenos Aires’i hatırlattığını belirten Fernández’in bu sözleri, İspanyol basını tarafından kraliyet kulübünün yönetiminin dikkatini çekme girişimi olarak yorumlandı.

Disiplin işlemi

Chelsea Teknik Direktörü Liam Rosenior, bugün cuma günü düzenlenen basın toplantısında, orta saha oyuncusunu yarın cumartesi Port Vale’e karşı oynanacak FA Cup çeyrek final maçının yanı sıra 12 Nisan’daki Manchester City’ye karşı Premier League karşılaşmasının kadrosuna almadığını söyledi.

Teknik direktör, “Enzo’nun bu şekilde konuşması hayal kırıklığı” dedi.

“Ona karşı kötü bir sözüm yok, ancak kulüp kültürü ve inşa etmeye çalıştıklarımız konusunda belli bir çizgiyi aştı. Onu hem insan olarak hem oyuncu olarak çok saygı duyuyorum ve bizim başarılı olmamızı istediği için o da hayal kırıklığı yaşıyor,” diye ekledi.

“Oyuncuyu men etme kararı bireysel bir karar değildi; yönetim, kulüp sahipleri ve oyuncular arasında mutabakatla alındı. Enzo’ya kapı kapanmadı, ancak bu bir disiplin işlemidir. Takım kültürü korunmalı ve bu konuda sınır aşıldı,” ifadelerini kullandı.

“Bu açıklamaların çoğu, sonuçlar açısından 10 gün süren zor bir dönemin ardından geldi; muhtemelen benim için teknik direktör olarak, hatta oyuncu olarak bile en zor dönemdi,” dedi.

Chelsea, 11 ile 21 Mart arasında art arda 4 maç kaybetmiş; bunların arasında Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Paris Saint-Germain’e toplamda (8-2) gibi ağır bir skorla elenmesi de yer almıştı.

25 yaşındaki Fernández, Ocak 2023’te İngiltere rekoru olan 107 milyon sterlinlik bir transferle “Maviler”e katıldı ve o tarihten bu yana 161 maçta forma giydi.

Rosenior’un ocak ayında takımın başına geçmesinden bu yana Chelsea, 19 maçta 10 galibiyet alırken 7 kez yenildi ve 2 maç berabere bitti.

Takım, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılım yarışında, dördüncü sıradaki Aston Villa'nın 6 puan gerisinde kalarak İngiltere Premier Lig'de altıncı sırada yer alıyor.