Serge Gnabry, 2025’te özel bir yaz geçirdi: Önce 14 Temmuz’da 30. yaş gününü kutladı, ardından FC Bayern’de ilk 11’de bir yer adeta hediye edildi. Bu dikkat çekici bir dönüşümdü; zira Gnabry, önceki yıllarda tartışmasız bir ilk 11 oyuncusundan çok satılabilecek aday olarak görülüyordu. Ancak bir anda onsuz olmak mümkün olmadı; bunda şüphesiz iyi bir hazırlık dönemi geçirmesinden ziyade, o dönemde rekabet ortamının bulunmaması etkiliydi.

Münih ekibinin üç tartışmasız süperstarı Harry Kane, Michael Olise ve Luis Diaz, takımın en iyi 11’indeki yerlerini garantilemişti. Vincent Kompany’nin 4-2-3-1 sisteminde 10 numara pozisyonu için yalnızca tek ciddi aday vardı; o da Gnabry’ydi. Jamal Musiala, fibula kırığı nedeniyle daha aylarca forma giyemeyecekti. Lennart Karl son derece umut vadeden bir yetenekti, ancak bu kadar hızlı bir gelişim göstereceği o aşamada hiç öngörülemiyordu. Nicolas Jackson ise ancak eylül ayı başındaki son transfer gününde gelmişti ve ciddi bir uyum süresine ihtiyaç duyuyordu.

Sonuç olarak tablo şuydu: Gnabry ya da hiç kimse. Top maçlarının büyük bölümünde Kompany’nin ilk tercihi oydu; her ne kadar Karl şaşırtıcı derecede hızlı biçimde ciddi bir alternatife dönüşse, Jackson kısa süre sonra (pek kullanılmayan) fırsatlar bulsa ve Musiala da nihayet ocak ayında geri dönse de.

FC Bayern: Jamal Musiala’nın yük kaldırma kapasitesi ne durumda?

Bir yıl sonra durum farklı. Münih ekibinin hücum hattında Kane, Olise ve Diaz’ın yanındaki dördüncü pozisyon için zorlu bir rekabet kapıda. Musiala, Gnabry, Karl ve 50 milyon euro bonservis bedeliyle gelen yeni transfer Ismael Saibari olmak üzere tam dört oyuncu, gerçekçi şekilde süre bulma şansı hesaplayabiliyor. Yoğun fikstür nedeniyle Kompany bol rotasyon yapacak. Ancak şu an itibarıyla top maçlarında kimin başlayacağı tamamen belirsiz.

Pozisyon için aslında favori olarak Musiala görülüyordu. 10 numaralı formayı giyiyor, takımın en çok kazanan oyuncusu, FC Bayern’in yüzü ve mutlak performans lideri olması gerekiyordu; ancak şu anda bundan çok uzak. Ocak ayındaki dönüşünden bu yana Musiala, eski performans seviyesine yeniden ulaşamadı. Hayal kırıklığı yaratan Dünya Kupası’nın ardından ayağındaki metal plakayı çıkarttırdı.

RB Leipzig ve 1. FC Heidenheim ile oynanan hazırlık maçlarında yaşadığı çöküşler, 23 yaşındaki oyuncunun en üst düzeydeki fiziksel dayanıklılığı konusunda büyük endişe yarattı. Ancak kendisine teşhis edilen absans epilepsisiyle profesyonel futbol oynamak prensipte sorunsuz şekilde mümkün, nörolog Dr. Regina Becker’in SPOX röportajında doğruladığı gibi.

Musiala’nın kendisi ise görünüşe göre ara vermeyi planlamıyor. Büyük yankı uyandıran Instagram açıklamasında şöyle yazdı: "Uzmanlarla yakın koordinasyon ve düzenli fikir alışverişi içinde, bu meydan okumayla yüzleşmek ve nöroloji uzmanlarının onayıyla iyileşme sürecinde bana en çok yardımcı olan şeye odaklanmaya devam etmek benim kişisel isteğim oldu: Sadece günlük hayatımı yaşamak ve tutkuyla bağlı olduğum futbolu oynamayı sürdürmek."

IMAGO

Ismael Saibari, rekabete avantajla başlıyor

Gnabry (31) ve Karl (18), kas sakatlıkları nedeniyle Dünya Kupası’nı kaçırdı. Hazırlık döneminin büyük bölümünde dönüşleri için bireysel olarak çalıştılar, şu anda ise takım antrenmanlarına entegre ediliyorlar. Muhtemelen cumartesi günü Borussia Dortmund’a karşı oynanacak Süper Kupa’da, en geç ise bir sonraki cuma VfB Stuttgart’a karşı oynanacak Bundesliga açılış maçında yeniden seçenek olmaları bekleniyor.

Sezonun ilk maçlarında ilk 11’de sahaya çıkma konusunda en iyi ihtimale sahip isim Saibari. Fas ile geçirdiği güçlü Dünya Kupası’nın ardından 25 yaşındaki oyuncu da kas lifi yırtığı nedeniyle başlangıçta forma giyemedi. Ancak artık yeniden tamamen hazır durumda, ilk iki hazırlık maçı performansında iyi bir izlenim bıraktı ve Leipzig’e karşı 3-1 kazanılan maçta bir de asist yaptı. Üç rakibiyle kıyaslandığında Saibari en fit oyuncu ve bu sayede Münih hücum hattındaki boş pozisyon için yaşanacak heyecan verici rekabete avantajla başlıyor.

Dörtlünün yokluğunda hazırlık sürecinde kiralıktan dönen Arijon Ibrahimovic (20) ile altyapı oyuncuları Tim Binder (19) ve Maycon Cardozo (17) da olumlu sinyaller verdi. İçlerinden biri, Karl’a benzer bir gelişim gösterebilir. Ancak sahip oldukları niteliklerden bağımsız olarak, bu sezon kendini kanıtlamış oyuncu seçeneklerinin daha fazla olması nedeniyle bunun, Karl’ın bir yıl önceki çıkışına kıyasla belirgin şekilde daha düşük bir ihtimal olduğu görülüyor.