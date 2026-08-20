Serge Gnabry, 2025’te özel bir yaz geçirdi: Önce 14 Temmuz’da 30. yaş gününü kutladı, ardından FC Bayern’de ilk 11’deki yer adeta ona hediye edildi. Bu dikkat çekici bir dönüşümdü; çünkü Gnabry, önceki yıllarda tartışmasız bir ilk 11 oyuncusundan çok satış adayı olarak görülüyordu. Ancak bir anda onsuz olmak mümkün olmadı; bu da hiç kuşkusuz iyi geçen hazırlık döneminden ziyade, o dönemde rekabetin olmayışından kaynaklanıyordu.

Münih ekibinin tartışmasız üç süperstarı Harry Kane, Michael Olise ve Luis Diaz, ideal 11’deki yerlerini garanti altına almıştı. Vincent Kompany’nin 4-2-3-1 sisteminde 10 numara pozisyonu için ise sadece tek ciddi aday vardı ve o da Gnabry’ydi. Jamal Musiala, fibula kırığı sonrası aylarca sahalardan uzak kalacaktı. Lennart Karl son derece umut vadeden bir yetenekti, ancak bu formdaki hızlı gelişimi henüz hiç öngörülebilir değildi. Nicolas Jackson ise ancak eylül başındaki transfer döneminin son gününde geldi ve ciddi bir uyum süresine ihtiyaç duydu.

Sonuç olarak tablo şuydu: Ya Gnabry ya hiç. Karl’ın şaşırtıcı derecede hızlı biçimde ciddi bir alternatife dönüşmesine, Jackson’ın kısa süre sonra şans bulmasına ama bunları daha çok değerlendirememesine ve Musiala’nın da nihayet ocakta dönmesine rağmen, en büyük maçların çoğunda Kompany’nin ilk tercihi oydu.

FC Bayern: Jamal Musiala ne kadar dayanıklı?

Bir yıl sonra durum farklı. Münih ekibinin hücum hattında Kane, Olise ve Diaz’ın yanındaki dördüncü pozisyon için zorlu bir rekabet bekleniyor. Musiala, Gnabry, Karl ve 50 milyon euro bedelle transfer edilen yeni isim Ismael Saibari olmak üzere tam dört oyuncu, gerçekçi biçimde süre alma şansı hesaplayabilir. Sıkışık fikstür nedeniyle Kompany bol rotasyon yapacak. Ancak şu an itibarıyla büyük maçlarda kimin başlayacağı tamamen belirsiz.

Aslında bu pozisyonun favorisi Musiala olarak görülüyordu. 10 numarayı giyiyor, takımın en çok kazanan oyuncusu, FC Bayern’in yüzü ve mutlak kilit ismi olması gerekiyordu ama şu anda bundan çok uzak. Musiala, ocaktaki dönüşünden bu yana eski performans seviyesine bir daha ulaşamadı. Hayal kırıklığı yaratan Dünya Kupası’nın ardından ayağındaki metal plakayı çıkarttırdı.

RB Leipzig ve 1. FC Heidenheim ile oynanan hazırlık maçlarındaki çöküşleri, 23 yaşındaki oyuncunun en üst seviyedeki fiziksel dayanıklılığı konusunda büyük endişeler yarattı. Ancak nörolog Dr. Regina Becker’in SPOX röportajında doğruladığı üzere, kendisine teşhis edilen absans epilepsisiyle profesyonel futbol oynamak prensipte sorunsuz şekilde mümkün.

Musiala’nın kendisi ise görünüşe göre bir ara vermeyi planlamıyor. Dikkat çeken Instagram açıklamasında şöyle yazdı: "Uzmanlarla yakın koordinasyon ve düzenli temas halinde, bu meydan okumayla yüzleşmek ve nöroloji uzmanlarının onayıyla iyileşme sürecimde bana en çok yardımcı olan şeye odaklanmaya devam etmek benim kişisel isteğim oldu: Sadece günlük hayatımı yaşamak ve futbol oynama tutkumun peşinden gitmeyi sürdürmek."

IMAGO

Ismael Saibari rekabete avantajlı başlıyor

Gnabry (31) ve Karl (18), kas sakatlıkları nedeniyle Dünya Kupası’nı kaçırdı. Hazırlık döneminin büyük bölümünde dönüşleri için bireysel çalıştılar, şu anda ise takım antrenmanlarına entegre ediliyorlar. Muhtemelen cumartesi günü Borussia Dortmund ile oynanacak Süper Kupa’da, en geç ise bir sonraki cuma VfB Stuttgart’a karşı oynanacak Bundesliga açılışında yeniden seçenek olmaları bekleniyor.

Sezonun ilk maçlarında ilk 11’de başlama konusunda en iyi ihtimale sahip isim Saibari. Fas ile güçlü bir Dünya Kupası geçiren 25 yaşındaki oyuncu da önce kas lifi yırtığı nedeniyle bir süre kenarda kalmak zorunda kaldı. Ancak artık yeniden tamamen hazır, ilk iki hazırlık maçındaki performansıyla iyi bir izlenim bıraktı ve Leipzig karşısında alınan 3-1’lik galibiyette bir de asist yaptı. Üç rakibine kıyasla en fit oyuncu olan Saibari, bu sayede Münih ekibinin hücum hattındaki boş yer için verilen heyecan verici rekabete avantajlı başlıyor.

Ancak dörtlünün yokluğunda hazırlık sürecinde kiralıktan dönen Arijon Ibrahimovic (20) ile altyapı oyuncuları Tim Binder (19) ve Maycon Cardozo (17) da olumlu sinyaller verdi. İçlerinden biri belki Karl’a benzer bir gelişim gösterebilir. Ancak sahip oldukları kaliteye rağmen, bu sezon tecrübeli oyuncu seçeneklerinin daha fazla olması nedeniyle bunun, Karl’ın bir yıl önceki çıkışına kıyasla belirgin biçimde daha düşük bir ihtimal olduğu görülüyor.