Ezeli rakip Borussia Mönchengladbach’a karşı oynanacak Ren derbisinden yaklaşık bir hafta önce hem Thijs Dallinga hem de Ragnar Ache sakatlandı. Dallinga çapraz bağ sakatlığı nedeniyle birkaç ay sahalardan uzak kalacak, Ache ise "şimdilik" forma giyemeyecek. Bundesliga ekibi, cumartesi günü yapılan kontrollerin ardından bunu duyurdu.

İki forvet de kesin teşhis için maç devam ederken stadı terk etmişti. Karşılaşma 2-2 (1-2) sona erdi. Dallinga, ilk yarıda girdiği bir ikili mücadelenin ardından yerde kalmıştı.

Hollandalı oyuncunun bileği burkuldu ve oyuna devam edemedi. Yerine Ache oyuna girdi ancak onun da sahada kalışı kısa sürdü: Oyuna girdikten henüz 10 dakika geçmeden 28 yaşındaki oyuncu arka adalesini tuttu.

Devre arasında sahaya geri dönmedi, Dallinga gibi o da kliniğin yolunu tuttu.

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Teknik direktör Rene Wagner nasıl tepki verdi?

"Şimdi ne olduğunu görmemiz gerekiyor ve tabii ki en iyisini umuyoruz" diyen teknik direktör Rene Wagner, maçın hemen ardından hâlâ iyimser konuşmuştu. 38 yaşındaki çalıştırıcı, iki santrforun da olası yokluğu üzerine o aşamada düşünmek istemedi. "Şu anda ikisinin de bunu atlatmasını umuyoruz. Diğer her şeye zamanı geldiğinde karar vermemiz gerekecek. Öncelikle iyi olana inanıyoruz."

Milli ara sonrası Köln, 11 Ekim’de (15.30/DAZN) sahasında Gladbach ile karşılaşacak.