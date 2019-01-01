Fenerbahçe - Cagliari maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Cagliari'yi konuk ediyor...

, yeni sezon öncesi yapacağı beşinci hazırlık maçında ekiplerinden ile karşı karşıya geliyor.

7 Ağustos Çarşamba günü saat 20:30'da başlayacak olan karşılaşma, D-Smart platformunda yayın yapan Spor Smart ekranlarından naklen yayınlanacak.

Fenerbahçe - Cagliari maçı bilet fiyatları

Karşılaşmanın biletleri 5 Ağustos tarihinde divan kurulu, kongre üyeleri, Fenerbahçe kart sahipleri ve kulüp telekomünikasyon hattına sahip taraftarlar için satışa çıkmıştı.

Biletler 6 Ağustos tarihinde ise genel satışa çıktı.

Fenerbahçe - Cagliari maçının bilet fiyatları 20 TL ile 400 TL arasında değişiyor.

Haberin devamı aşağıda

Fenerbahçe'nin hazırlık maçları

Sarı lacivertli ekip, yeni sezon öncesindeki son hazırlık maçını 10 Ağustos Cumartesi günü ile yapacak.

Fenerbahçe'nin bu yaz şu ana kadar oynadığı hazırlık maçlarından aldığı sonuçlar şöyle: