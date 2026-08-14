Dan-Axel Zagadou gelecek yıl küçük bir jubile kutlayacak. 2027 yazında Almanya’ya transferinin üzerinden on yıl geçmiş olacak. Bugün 27 yaşında olan stoper, o dönemde Paris Saint-Germain’in ikinci takımından bonservissiz olarak Borussia Dortmund’a gelmişti.

Teorik olarak, 2022’de VfB Stuttgart’a katılan ve burada sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan stoper bu dokuz Bundesliga sezonunda 306 maça çıkabilirdi. Ancak Zagadou’nun en üst ligde sadece 108 maçı bulunuyor. Çünkü yaklaşık 180 karşılaşmayı sakatlık nedeniyle kaçırdı. Ve buna yenileri de eklenecek: Schwaben ekibi salı günü yaptığı açıklamada, Zagadou’nun arka adalesinde kas sakatlığı yaşadığını ve önümüzdeki haftalarda forma giyemeyeceğini duyurdu.

Filippo Mane’de durum bu kadar vahim (henüz?) değil. Ancak belli bir açıdan bakıldığında İtalyan oyuncu, sakatlığa yatkınlık konusunda BVB’de şimdiden Zagadou’nun halefi sayılabilir. Mane, Ocak 2022’nin başında Westfalen ekibinin altyapısına geçtiğinden bu yana neredeyse 500 gün kayıp yaşadı, 75’ten fazla maçı da kaçırdı.

Getty Images

Filippo Mane, BVB’nin sezon öncesi hazırlık döneminin kazananı

Ancak 21 yaşındaki oyuncu şimdi, kısa süre önce Stuttgart’ta Zagadou’nun yaptığı gibi, yeniden bir istikrar dönemi yakaladı. Hem kendisinde hem de kulüpte, artık işlerin nihayet düzenli olarak daha iyiye gideceği ve kısa süre içinde yeni bir sakatlığın eklenmeyeceği yönünde bir kez daha umut var. Çünkü bu gerçekten daha uzun bir süre boyunca böyle olursa, stoperin daha fazlası için gerekli potansiyele sahip olduğu konusunda hiç şüphe yok.

"Onun yeteneklerine her zaman tamamen ikna olmuştuk ve hâlâ da öyleyiz" diyen sportif genel müdür Lars Ricken, pazar günü FC Arsenal deplasmanında alınan 3-2’lik hazırlık maçı galibiyetinin ardından Mane için Londra’da "olağanüstü bir maç" oynadığını söyledi. "Mesele her zaman yalnızca ne kadar uzun süre sakatlıksız kalabileceğiydi. O zaman hepimiz ne kadar kaliteli bir oyuncu olduğunu göreceğiz" ifadelerini kullanan 50 yaşındaki isim, bundan emin.

Ocak 2025’te iki yıl daha geçerli profesyonel sözleşme alan Mane, bu günlerde kesinlikle BVB’nin hazırlık döneminin kazananlarından biri olarak öne çıkıyor. Üstelik onda da son dönemde korku anı olmadan geçmedi. Cerezo Osaka’ya karşı 0-1 kaybedilen maçta sakatlık yaşayarak oyundan çıkmak zorunda kaldı ve ardından FC Tokyo’ya karşı oynanan maçı (1-0) kaçırdı.

Getty

"İlerleme kaydediyor": Filippo Mane, BVB’de Luca Reggiani’yi geride bıraktı

Geçen yılın aynı döneminde olduğu gibi, Mane için profesyonel takımın kapısı yeniden aralandı. Nico Schlotterbeck’in (ayak bileği sakatlığı) ve Emre Can’ın (çapraz bağ yırtığı sonrası rehabilitasyon) yokluğunda "klasik İtalyan adam adama savunmacı" (Ricken), takıma biraz daha yaklaştı ve hazırlık döneminde çok süre aldı.

Şu ana kadarki beş maçında tavizsiz ikili mücadeleleri ve iyi oyun kurulumları sayesinde daha fazlası için tavsiyede bulundu ve görünüşe göre geçen sezonun ikinci yarısında sıralamada onu geride bırakan vatandaşı Luca Reggiani’yi de yeniden geride bıraktı. Sezon başında Waldemar Anton, yeni transfer Joane Gadou ve Ramy Bensebaini’den oluşan üçlü savunma zaten kendiliğinden şekillenecek, ancak şu an itibarıyla Mane bu üçlünün ilk alternatifi konumunda.

Teknik direktör Niko Kovac hafta sonunda, "Elbette hâlâ şu ya da bu geliştirilebilir" dedi, "ama Filippo ilerleme kaydediyor. Bu onun çalışkanlığı. Biz onda bazı ayarlamalar yaptık. Hangi sorunları yaşadığını biliyoruz. Son haftalarda ve aylarda bunu geliştirdik. Sağlık açısından böyle istikrarlı kalırsa, bizim için kesinlikle iyi bir oyuncu olacaktır."

Getty Images

Niko Kovac, FC Arsenal galibiyetinin ardından Filippo Mane’yi övdü

54 yaşındaki teknik adama göre Mane, özellikle Gadou ve genç oyunculara sürekli iyi şekilde koçluk yapan tecrübeli Bensebaini ile birlikte "gerçekten çok iyi bir maç" çıkardı. "Üç stoper çok iyi süpürdü. Filippo, ama Joane de. Bu tam anlamıyla saf güç, tam anlamıyla power. Hızlılar, temaslılar ve ısıran bir oyunları var, bire birde de çok güçlüler."

Mane geçen sezon profesyonel takımda altı resmi maça çıktı, o dönemde de ilginç şekilde Schlotterbeck ve Can’ın yokluğundan faydalandı. DFB-Pokal’da Rot-Weiss Essen karşısında ilk kez forma giydi, kısa süre sonra da ilk kez bir Bundesliga maçında ilk 11’de sahaya çıktı.

Ancak Mane, FC St. Pauli karşısında skor 3-1’ken maçın bitimine kısa süre kala kırmızı kart gördü ve gereksiz bir penaltıya sebebiyet verdi. Dortmund sonunda 3-3 berabere kaldı. Fırsat kaçtı, ardından iki kez milli olan oyuncu aylar boyunca gözden düştü.

Getty Images

Filippo Mane örneği, BVB için bir sorunu gözler önüne seriyor

Daha sonra U23 ile Regionalliga’da 11 kez sahaya çıktı. Üstelik üç gol de attı; bunlar Mane’nin profesyonel düzeydeki ilk golleriydi. Ancak şubat başında yine her zamanki gibi: İki aydan biraz fazla süre kaybettiren bir kas sakatlığı.

Mane örneği, BVB’nin ikinci takımının dördüncü lige düşmesinin kulüp açısından ne kadar problemli olduğunu da gösteriyor. Mane’nin oynaması gerekiyor, hem de nihayet oynaması ve çok oynaması gerekiyor. Bir mucize olmazsa bunun profesyonel takımda gerçekleşmesi mümkün görünmüyor. Ancak gerçekten ilerleme kaydetmesi için dördüncü ligin de üzerinde bir seviyede forma giymesi gerekiyor.

Getty Images

BVB’de Filippo Mane için sırada ne var?

Öyleyse kiralık gönderilmesine ne dersiniz? Ricken, "Bu konuda bir baskımız yok" diyerek durumu yatıştırdı. "Transfer dönemi sona yaklaşırken durumu her bir vaka özelinde değerlendireceğiz."

Sonuç olarak Mane’nin takımda kalması bekleniyor. Çünkü savunmadaki kadro derinliği şimdilik hâlâ sınırlı, kendisi son dönemde ikna etti ve Reggiani’yi geride bıraktı. Ancak bunun, gelişiminde uzun süredir beklenen bir sonraki sıçramayı getirip getirmeyeceği en azından şüpheli.

Filippo Mane: BVB’deki dönemi genel bakış