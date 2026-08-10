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Hazırlık döneminde bir dakika bile oynamadı: Monaco teknik direktöründen Ansu Fati kararı

Liverpool - AS Monaco
Liverpool
AS Monaco
Club Friendlies
A. Fati
İngiltere
Fransa
İspanya

Barcelona, Monaco'dan satın aldı

Geçtiğimiz yaz Monaco'nun 11 milyon euro karşılığında kalıcı olarak transfer ettiği eski Barcelona oyuncusu Ansu Fati, pazar günü Liverpool ile Monaco arasında oynanan hazırlık maçını izlemek için Anfield'da hazır bulundu; ancak Prenslik ekibinin mevcut teknik direktörü Filipe Luis, onu kadroya dahil etmedi.

"Mundo Deportivo" gazetesine göre, Ansu Fati (23 yaşında), Pogba (33 yaşında) ve Folarin Balogun (25 yaşında) Anfield'da bulundu, ancak yalnızca Liverpool-Monaco maçı öncesinde biraz koşu yapmak için.

Filipe Luis, olası sakatlıklardan koruyabilmek adına Ansu Fati konusunda son derece temkinli davranmak istiyor. Monaco'nun yeni teknik direktörü, sezon hazırlık döneminin başında kas ağrıları yaşayan forvetin fiziksel zirvesine kademeli olarak ulaşmasını istiyor.

Dolayısıyla Ansu Fati, Monaco'nun şimdiye kadarki hazırlık maçlarında bir dakika bile forma giymedi.

 Filipe Luis, eski Barcelona oyuncusunun bireysel bir antrenman programı uyguladığını açıkladı.

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Monaco, geçen sezon takımla 12 gol kaydeden (Fransa Ligi'nde 11 ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1 gol) Ansu Fati'nin, Fransa Ligi 2026-2027 sezonunun açılış maçında Le Havre karşısında oynayabilecek durumda olmasını sağlamayı hedefliyor.

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