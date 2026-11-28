Brighton & Hove Albion Teknik Direktörü Fabian Hurzeler, Liverpool'a olası transferinin gerçekleşmemesinin Yankuba Minteh'yi etkilediği yönündeki iddiaları reddetti. Gambiyalı millî oyuncu, yaz transfer döneminde Liverpool'un öncelikli hedeflerinden biriydi ancak Amex Stadyumu'ndaki projenin önemli bir parçası olmaya devam ediyor.

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Anfield'ın ilgisine rağmen Brighton'a bağlı

Yaz transfer döneminde Minteh hakkında pek çok transfer iddiası ortaya atıldı. Liverpool, Gambiyalı kanat oyuncusunu hücum hattı için önemli bir hedef olarak belirledi. Ancak Brighton, Liverpool'un tekliflerini kabul etmeyerek sırasıyla 50 milyon sterlin ve 60 milyon sterlin değerindeki iki teklifi geri çevirdi.

Hurzeler, Anfield'a transfer olma ihtimalinin cazibesine rağmen oyuncunun bu süreci geride bıraktığından emin. Pazar günü Newcastle United ile oynanacak maç öncesinde basına konuşan Alman teknik direktör, kanat oyuncusunun tamamen Brighton'a odaklandığını belirtti.

Hurzeler, basın toplantısında gazetecilere «Geride kaldı. Üzerinden birkaç ay geçti ve onun bu kulübe tamamen bağlı olduğunu görüyorum» dedi. «Brighton ile başarılı olmayı çok istediğini görüyorum. Ayrıca kulüp olarak başarılı olursak bireysel olarak da öne çıkabileceğini anlıyor.»

Sakatlığın ardından sahalara dönüş

Minteh'nin Hurzeler yönetimindeki gelişimi, sezon öncesinde yaşadığı ciddi sakatlık nedeniyle sekteye uğradı. Oyuncu, ağustos ayında Roma ile oynanan hazırlık maçında ayak bileğini sakatladı . Ameliyat geçirdikten sonra ekim ayının sonlarında sahalara dönen kanat oyuncusu, o tarihten bu yana üç maçta sonradan oyuna girdi.

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33 yaşındaki teknik direktör, Minteh'nin yeniden maçlara ilk 11'de başlayabilecek fiziksel seviyeye yaklaştığını düşünüyor ancak forma rekabetinin yoğun olduğunu da kabul ediyor. Gambiyalı kanat oyuncusu, 2024 yazında basına yansıyan 30 milyon sterlinlik bonservis bedeliyle Newcastle United'dan Brighton'a katıldı ve sözleşmesi 2029 yazına kadar devam ediyor. Brighton formasıyla tüm kulvarlarda 76 maça çıkan Minteh, 10 gol attı ve dokuz asist yaptı.

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İlk 11 mücadelesi

Minteh'nin son dönemde yedek kalmasının başlıca nedenlerinden biri Diego Gomez'in olağanüstü performansı. Paraguaylı millî oyuncu, Hurzeler'in beklediği yaratıcılığı sağlayarak sağ kanattaki yerini sağlamlaştırdı. Gomez, kulübün UEFA Konferans Ligi'nde Romanya temsilcisi Universitatea Craiova'yı 4-0 yendiği maçta dinlendirildi. Bu karar da onun ilk 11'in önemli isimlerinden biri olduğunu gösterdi.

Hurzeler, kanatta iki üst düzey seçeneğe sahip olmanın yarattığı taktiksel ikilemden memnun. Teknik direktör, «Hazır» dedi. «Elbette onun önünde oynayan diğer oyuncuların hepsi iyi performans gösteriyor. Bu yüzden rekabet etmeli, bunu seviyesini yükseltmek ve en iyi performansını ortaya koyarak takıma yardımcı olmak için harika bir fırsat olarak da görmeli. Şu anda ilk 11'de başlamayan her oyuncudan bunu bekliyorum çünkü bu tür bir rekabet takımı daha iyi hâle getirecek.»

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Şampiyonlar Ligi hedefi

Amex'te şu anda büyük bir iyimserlik hâkim. Brighton, Premier Lig tablosunda ikinci sırada ve Newcastle United'ın dokuz puan ve 11 basamak önünde.