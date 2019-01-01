Hazard'dan Ronaldo, Brexit ve hamburger açıklaması

Chelsea'nin yıldızı Eden Hazard, özel hayatına dair ilgi çekici açıklamalarda bulundu.

'nin süper yıldızı Eden Hazard, bir gün 'nun seviyesine ulaşmayı istiyor.

Bu sezon 29 Premier Lig maçında 13 gol atıp 11 asist yapan Hazard, belki de kariyerinde ilk kez bir söyleşide bu denli açıldı.

Belçikalı yıldız, ülkesinde yayın yapan HLN'nin sorularını yanıtlarken özel hayatına da dair bazı detayları ortaya döktü...

Cristiano Ronaldo?

"Onun seviyesine yükselmek harika olur."

Savunma yapmayı sevmiyorsun, değil mi?

"Doğrudur."

Birayı mı tercih ediyorsun, şarabı mı?

"Seçim yapmak zorunda kalırsam birayı yeğlerim ama güzel bir kırmızı şarabı da severim. şarabı."

Üç hamburger yiyebilir misin?

"Eğer küçüklerse, evet. Ama büyüklerse üçüncüsünü yiyemem."

Hiç sigara içtin mi?

"Evet, içtim."

mı mi?

"Çocukken Thierry Henry'yi severdim."

mi mı?

"İkisi de büyük kulüpler."

mi mi?

"Lille."

Kylian Mbappe mi Neymar mı?

"Bir seçim yapmam gerekirse Mbappe'yi seçerim çünkü onu yakından tanıyorum."

Kariyerini 'te bitirmek ister misin?

"Hayır. Neler olacağını bilemezsiniz tabii ama 'de futbol oynayacağımı sanmam."

Kariyerini 'da bitirmek ister misin?

"Evet ama bu biraz karışık bir durum."

Bir gün Ballon d'Or'u kazanacak mısın?

"Evet!"

Politikayla ilgileniyor musun?

"Hayır ilgilenmiyorum."

Brexit seni ilgilendirmiyor mu yani?

"O ilgilendiriyor çünkü Chelsea'de çalışanlar bu durumdan etkileniyorlar. Onlarla konuşuyorum ve hepsi Brexit yüzünden çok endişeliler."

Çin'de oynar mısın?

"Hayır."

Barcelona bu yıl Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak mı?

"Belki de ama Cristiano Ronaldo her sezon kazanıyor. Zor olacak."

Chelsea mavisi mi Real Madrid beyazı mı?

"Mavi."

Jose Mourinho mu Rafa Benitez mi?

"Mourinho."