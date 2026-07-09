Belçika'nın eski yıldızı Eden Hazard, 2026 Dünya Kupası'nda ülkesinin şansları hakkında konuştu ve Barcelona ile İspanya Milli Takımı'nda forma giyen Lamine Yamal'ın kariyerine değindi.

Hazard, "Marca" gazetesine verdiği demeçte şunları söyledi: "Çok sayıda yetenekli oyuncumuz var ve Belçika herkesi şaşırtarak Dünya Kupası'nda ilerleyen aşamalara ulaşabilir; onlara inanıyorum. Gençlik ve tecrübenin iyi bir karışımına sahibiz. Hazard kardeşlerin burada olmaması üzücü... ama elbette şampiyon olmalarını diliyorum."

Hazard sözlerine şöyle devam etti: “Thibaut Courtois en iyisidir. Onunla birlikte oynama fırsatım oldu, onun da benimle oynama fırsatı oldu. Emiliano Martínez çok iyi bir kaleci, ancak Courtois çok üst düzeyde. O dünyanın en iyi kalecisi ve bunu en önemli anlarda defalarca kanıtladı.”

Şöyle devam etti: “Uzun boylu, muhteşem reflekslere sahip ve ayaklarıyla topu kontrol etmede de mükemmel. Unutmayın ki 2018’de Japonya’yı yenmemizi ona borçluyuz.”

Belçika, yarın Dünya Kupası çeyrek finalinde İspanya ile karşılaşacak ve La Roja’nın yıldızı Lamine Yamal’ın nasıl bir performans sergileyeceği merakla bekleniyor.

Hazard bu konuda şöyle yorumladı: “Lamine Yamal bana futbol dünyasındaki ilk günlerimi biraz hatırlatıyor. Ben de onunla yaklaşık aynı yaştaydım ve herkes benden çok şey bekliyordu. Ama sonuçta, o kadar keyifle sahada oynuyorsa, Dünya Kupası’nda harika bir performans sergileyeceğinden eminim.”

Hazard sözlerine şöyle devam etti: “O, insanların izlemekten keyif aldığı türden bir oyuncu. Futbolun özü budur: keyif ve taraftarlara ilham vermek.”

Ve ekledi: “Dembélé’yi de unutmayın, o da birinci sınıf bir oyuncu. Tahminde bulunmak zor. Dünya Kupası’nı kimin kazanacağını göreceğiz. Altın Ayakkabı ödülü için hâlâ birçok aday var. Şahsen, izlemesi keyifli, rakiplerini çalımlayan ve oyundan zevk alan oyuncuları tercih ederim, ancak bu Dünya Kupası'nda Mbappé'nin turnuvayı gol kralı olarak tamamlayacağından eminim."

2026 Dünya Kupası’nda Belçika

Belçika ile ilgili beklentileri sorulduğunda ise şöyle dedi: “Elbette Belçika’nın finale çıkmasını umuyorum… Neden tekrar Fransa ile karşılaşmasınlar ki? Harika bir maç olabilir. Kolay olmayacak, ama finale çıkmalarını ve belki de Dünya Kupası’nı kazanmalarını umuyorum. Eğer bu olmazsa, İspanya’nın da turnuvanın ilerleyen aşamalarına çıkacağını düşünüyorum, göreceğiz.”

Şöyle devam etti: “Xabi Alonso’nun Real Madrid’de işlerinin zor olduğunu biliyorum çünkü Almanya’da Bayer Leverkusen’deyken olduğu gibi her zaman yeterli süre alamadı. İngiltere Premier Ligi de zorlu bir lig ama o burayı çok iyi biliyor. Umarım bize ihtiyacımız olanı sunar.”