Hazard, Mourinho konusundaki iyimserliğinin sırrını açıkladı ve Vinicius'a özel bir mesaj gönderdi

Eden Hazard, Jose Mourinho'nun Real Madrid'in başına dönmesinden duyduğu büyük mutluluğu dile getirerek, Portekizli teknik direktörün kulübün eski konumuna kavuşmasına ve şampiyonluk kürsülerine geri dönmesine yardımcı olacak yeterli tecrübeye sahip olduğunu vurguladı.

Hazard, Chelsea'de birlikte geçirdikleri dönemde Portekizli teknik direktörün yönetiminde forma giymiş olması nedeniyle Mourinho'yu çok iyi tanıyor. Bu da onu, teknik direktörün yeteneklerini ve antrenörlük tecrübesini değerlendirebilecek konuma getiriyor.

Eski Belçikalı milli futbolcu şunları söyledi: "Jose'yi tanıyorum, bu yüzden onu Real Madrid'de görmek beni mutlu ediyor. Bu kulübün kalbimde özel bir yeri var. Tecrübeye sahip, ayrıca takım da harika."

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Mourinho, kulüpteki ilk döneminin sona ermesinin üzerinden 13 yıl geçtikten sonra bu yaz Real Madrid'e geri dönmüştü. İlk dönemi 2010 ile 2013 yılları arasını kapsıyordu.

Portekizli teknik direktör, o dönemde takımı İspanya La Liga şampiyonluğuna taşımanın yanı sıra İspanya Kral Kupası ve İspanya Süper Kupası'nı da kazandırmış, ardından 2013 yazında kulüpten ayrılmıştı.

Santiago Bernabeu'dan ayrılmasının üzerinden uzun yıllar geçtikten sonra Mourinho, Real Madrid ile ikinci macerasına atılmak üzere geri döndü ve takımı 2029 yılına kadar üç sezonluk bir sözleşmeyle çalıştırmaya başladı.

Hazard ayrıca, Mourinho'nun Brezilyalı oyuncunun kale önündeki etkinliğini artırma isteği doğrultusunda Vinicius Junior'ın durumuna da değinerek, Real Madrid'in takım çıkarlarının her zaman bireysel başarıdan daha önemli olduğunu vurguladı.

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Hazard, Fransız "Foot Mercato" sitesinin aktardığı açıklamalarında Vinicius hakkında sorulan soruya şu yanıtı verdi: "Hepimiz Vinicius'un gol atmasını istiyoruz, ancak sonuçta istediğimiz şey Real Madrid'in kazanmasıdır."

63 yaşındaki Mourinho, Benfica'dan ayrılıp kraliyet kulübüne dönerek Real Madrid teknik heyetinin başında ikinci macerasını yaşıyor.

Portekizli teknik direktör, geçmişteki tecrübesinden ve kulübün atmosferi ile büyük hedeflerine dair bilgisinden yararlanarak Real Madrid ile önceki başarılarını tekrarlamayı ve takımı önümüzdeki üç yıl içinde daha fazla kupaya taşımayı umuyor.