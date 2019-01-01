Hazard Fenerbahçe'de oynamak için söz vermiş!

Hasan Çetinkaya, Real Madrid'e transfer olan Eden Hazard'ın bir gün Fenerbahçe'ye gelmek için söz verdiğini açıkladı.

'nin eski İdari Menajeri ve ekibi Westerlo 2. Başkanı Hasan Çetinkaya bu yaz 'den 'e transfer olan Eden Hazard'ın bir gün sarı lacivertli formayı giyeceğini söyledi.

İhlas Haber Ajansı’ndan Ozan Buğra Koşar'a açıklamalarda bulunan Çetinkaya'ın sözlerinden satır başları şöyle;

"Hazard eski bir dostum ve arkadaşım. 15-16 yaşından beri tanırım. O zaman ’de oynuyordu. Fenerbahçe’ye karşı müthiş bir sempatisi vardı. Bana da sözü var. 'Hasan bir gün Fenerbahçe’de oynayacağım' diye. Ne zaman olacağını bilemeyiz."

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"Lille’de oynadığı dönemde de 16 yaşındaydı henüz ve PSG maçını izlemiştim. O yaşta bile kendisini belli ediyordu. Bizim konuştuğumuz dönemlerde Eden Hazard, Gervinho ve Sow vardı. Sadece oradan Sow’u alabildik. Eden Hazard’da farklı boyuta geçti. Avrupa’nın en önemli kulüplerinden teklif aldı. Avrupa’nın en büyük yetenekli yıldız adaylarından biriydi. Gönül isterdi ki o zamanlar Fenerbahçe’ye gelsin. Bakalım zaman gösterecek. Bir gün Fenerbahçe forması giyer Hazard."