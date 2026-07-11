Haytham Hassan: Mısır, Afrika’nın en güçlü ülkesidir ve Salah’ın başarısının tekrarlanmasını umuyorum

Mısır Milli Takımı oyuncusu Haytham Hassan, “Firavunlar” ile olan hedeflerinin sınırsız olduğunu vurguladı ve takımın Dünya Kupası’ndaki etkileyici performansının ardından, mevcut neslin önümüzdeki dönemde büyük başarılara imza atma potansiyeline sahip olduğunu belirtti.

Haytham Hassan, Mısır Milli Takımı ile son Dünya Kupası finallerine katılmıştı. Firavunlar, bu turnuvada çeyrek finalde Arjantin'e 2-3 yenilerek elenmişti. Bu maçta birçok tartışmalı hakem kararı yaşandı ve birçok haberde, Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) Başkanı İsviçreli Gianni Infantino'nun "Afrika'daki en güçlü" takım olan Mısır'a büyük bir iltimas gösterdiği belirtildi.

Afrika’nın en güçlüsü

Haytham Hassan, gazeteci Amr Adib'in sunduğu "Al-Hikaya" programında yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Evet, Mısır Milli Takımı ile her şeyi başarmak istiyorum. Hayallerin bedeli yoktur ve her şeyi başarabiliriz. Büyük hedeflerimiz var ve her zaman kazanmayı hedefliyoruz."

Ayrıca şunları ekledi: “Mısır Milli Takımı, Afrika’nın en güçlü milli takımıdır. En iyi oyunculara sahibiz; bunun yanı sıra olağanüstü bir nesil ve harika bir teknik kadroya sahibiz. Biz uyumlu ve güçlü bir takımız; saha içinde ve dışında birbirimize çok yakınız ve bunu Dünya Kupası’nda da gösterdik.”

Şöyle devam etti: “En üst seviyede genç oyuncularımız var; onlar Mısır Milli Takımı’nın geleceği ve önümüzdeki yıllarda çok şey başarabilirler.”

Mısır Milli Takımı’na Katılmasının Perde Arkası

Haytham Hassan, Mısır Milli Takımı’nı temsil etmek üzere seçilmesinin perde arkasını anlattı ve son dönemde kendisini takip edip iletişim kuran Wasim Ahmed’in bu süreçte büyük rol oynadığını açıkladı.

Oyuncu şöyle konuştu: “Waseem Ahmed uzun süredir benimle iletişim halindeydi ve tüm aşamalarda beni takip ediyordu. Mısır Milli Takımı’na katılmam için teknik ekip ve yetkililerle iletişimi kolaylaştıran da oydu.”

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Oyuncu, Dünya Kupası'nın başında milli takımda forma giymesini geciktiren bazı prosedürler olduğunu belirterek, “Bazı evraklarla ilgili bir sorun vardı; Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) bunları doğrulamak zorundaydı, ancak teknik ve idari ekip harika ve hızlı bir iş çıkardı, böylece turnuvanın geri kalan maçlarında forma giyebildim” dedi.

Mohamed Salah’ın yanında oynamaktan gurur duyuyorum

Haytham Hassan, Mısır Milli Takımı’nı temsil etmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, Muhammed Salah’ın yanında oynamak kendisinin için büyük bir gurur kaynağı olduğunu ve onun izinden giderek milli takımda onun başardıklarını başarmayı umduğunu vurguladı.

Oyuncu şöyle konuştu: “Mohamed Salah ile birlikte oynamaktan çok gurur duyuyorum. O büyük bir oyuncu ve Mısır futbolunun simgesi. Umarım onun Mısır Milli Takımı’nda başardıklarını tekrarlayabilir ve Firavunlar formasıyla büyük başarılara imza atabilirim.”

Ayrıca, Salah gibi deneyimli oyuncuların varlığının, yeni neslin gelişmesine ve saha içinde ve dışında daha fazla deneyim kazanmasına yardımcı olduğunu da sözlerine ekledi.

Arjantin’e attığı gol, tüm dünyanın gündemine oturacaktı

Haytham Hassan, Dünya Kupası’nda Mısır milli takımının Arjantin’e karşı attığı ancak iptal edilen gole de değindi ve kendi görüşüne göre bu golün turnuvanın en güzel gollerinden biri olduğunu vurguladı.

Hassan, “Bence turnuvanın en güzel gollerinden birini, hatta belki de Dünya Kupası tarihinin en iyi gollerinden birini attık. Golün sayılmaması beni üzdü; bizim tarafımızda herhangi bir hata görmedim” dedi.

Ve ekledi: “Eğer golü Arjantin atmış olsaydı, bence iptal edilmezdi.”

Haytham Hassan, Mısır Milli Takımı’nı temsil etmekten duyduğu mutluluğu vurgulayarak sözlerini tamamladı ve oyuncuların önümüzdeki yıllarda gelişmeye devam etme ve daha fazla başarıya imza atma arzusu içinde olduklarını vurguladı.