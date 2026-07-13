Haytham Hassan'ın izinden... Mısır Milli Takımı'na yaklaşan yeni bir profesyonel

Husam Hassan’ın liderliğindeki Mısır Milli Takımı teknik kadrosu, 2026 Dünya Kupası’nda gösterdiği olağanüstü performansla dikkat çeken Haytham Hassan deneyiminin başarısının ardından, önümüzdeki dönemde “Firavunlar”ın kadrosunu güçlendirmek amacıyla yurtdışındaki Mısırlı yetenekleri keşfetme politikasını sürdürüyor.

Haytham Hassan, Mısır Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmişti. Takımla birlikte katıldığı turnuvada, bazı hakem kararlarının büyük tartışmalara yol açtığı maçta Arjantin'e 3-2 yenilerek "Firavunlar"ın 16 turunda elenmesiyle sona eren turnuvada yer almıştı.

“On Sports” kanalının aktardığına göre, Hüsam Hasan, önümüzdeki dönemde Mısır milli takımına katılması amacıyla Alman Hamburg kulübünde forma giyen Ömer Abdülmecid’i takip ediyor. Özellikle, onu çift vatandaşlığa sahip ve takip edilen oyuncular listesine sokacak olağanüstü teknik özelliklere sahip olması nedeniyle bu durum söz konusu.

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2005 doğumlu 20 yaşındaki Abdülmecid, orta saha pozisyonunda oynuyor. Geçtiğimiz sezon Hamburg'un A takımında 5 maçta forma giyerek Alman futbolunda boy gösterme fırsatı buldu.

Oyuncunun kulüp düzeyinde durumu şu anda belirsizdir. Temmuz ayı başında Hamburg ile olan sözleşmesi sona erdiğinden, geleceği konusunda birkaç seçeneği bulunmaktadır. Bunlardan biri, Almanya'da ikinci ligde yer alan bir kulübe transfer olmaktır ve bu durum, milli takım teknik kadrosu tarafından değerlendirilebilir.

Abdel Majeed, daha önce Mahmoud Jaber ve Wael Riad’ın yönetimindeki Mısır Genç Milli Takımı’nda forma giymiş ve yaş grupları düzeyinde bir dizi uluslararası maça çıkmıştı; bu da onu Mısır milli takım sistemi içinde tanınan bir oyuncu haline getiriyor.

Oyuncu, hücumda olağanüstü yeteneklere sahip; orta sahadaki asıl pozisyonunun yanı sıra oyun kurucu olarak da oynayabiliyor. Ayrıca taktiksel esneklik ve gol fırsatları yaratma becerisiyle öne çıkıyor; bu özellikleri, onu yaklaşan maçlar öncesinde Hüsam Hasan’ın ilgi odağı haline getirdi.