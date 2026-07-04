Haytham Hassan: Avustralya karşısında zorlandık… Arjantin maçı öncesinde kutlama yapacağız

Mısır Milli Takımı oyuncusu Haytham Hassan, normal süre ve uzatmaların 1-1 berabere sonuçlanmasının ardından penaltılarda Avustralya’yı 4-2 yenerek Dünya Kupası’nda son 16’ya kalmalarının ardından mutluluğunu dile getirdi.

Hassan, Uluslararası Futbol Federasyonu’nun (FIFA) resmi sitesine yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Açıkçası, bu inanılmaz bir şey. Bugün Mısır’daki 120 milyon insanı mutlu ettiğinizi ve kutlamaların tüm ülkeyi saracağını bilmek, harika bir duygu.”

Hassan sözlerine şöyle devam etti: “Bu kadar çok insana mutluluk verdiğini bilmek, seni de mutlu ediyor. Bence bu mükemmel bir gün. Mutluluğumuzun zirvesindeyiz ve soyunma odasında kutlama yapmayı gerçekten dört gözle bekliyoruz. Otelde de bizi bekleyen çok sayıda Mısırlı olacağını tahmin ediyoruz. Bugün kutlama günü olacak.”

Mısır milli takımı zorlu bir maç geçirdi; teknik üstünlüklerine rağmen karşılaşmayı penaltı atışlarına götürmek zorunda kaldılar. Hassan bunu şöyle değerlendirdi: “Açıkçası, duyguların yoğun olduğu bir maçtı. Önce öne geçtik, sonra onlar skoru eşitledi. Her iki takımın da fırsatları vardı ve sonuçta herkes bilir ki penaltılar ya tur atlamak ya da elenmek demektir. Baskı çok büyüktü ama şükürler olsun ki kazanmayı başardık. Mısır tarihine adımızı yazdırdık. Mükemmel bir gün yaşıyoruz.”

Firavunlar’ın çeyrek finalde Arjantin ile oynayacağı maçla ilgili olarak Hasan şunları söyledi: “Şu anda sadece kutlamayı düşünüyoruz, her şeyin bir zamanı vardır. Çalışmanın bir zamanı, kutlamanın bir zamanı vardır ve şimdi kutlama zamanı geldi. Bundan sonra bir sonraki rakibimizle oynayacağımız maça hazırlanmaya başlayacağız, ancak şu anda son derece mutluyuz.”

Mısır’ın dünya şampiyonu Arjantin ile oynayacağı bir sonraki maç, 7 Temmuz’da Atlanta Stadyumu’nda yapılacak.