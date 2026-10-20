Pedro Fernández Sarmiento'nun, namıdiğer "Dro"nun Paris Saint-Germain'e gidişi, Barcelona'nın hesaplarında yalnızca genç bir yeteneğin kaybı olmakla kalmadı; 2024 yazında Katalan ekibinin başına geçmesinden bu yana Hansi Flick için en acı verici anlardan birine dönüştü; zira Alman teknik direktörün güvenini kazanmış olan oyuncunun ayrılışı, Flick tarafından güvenine ihanet olarak değerlendirildi.

İspanyol "As" gazetesinin aktardığına göre, kulüp çevreleri Flick'in, Paris Saint-Germain'e transfer olma kararını kendisine bildiren Dro'dan eşyalarını toplamasını ve soyunma odasını terk etmesini istediğini anlatıyor.

Bu anlatının ayrıntıları bağımsız biçimde doğrulanmış görünmese de, kararın oyuncunun ilk takımla sahne almasından yalnızca birkaç ay sonra ve beklenmedik bir şekilde gelmesinin ardından Barcelona içinde yarattığı şokun boyutunu yansıtıyor.

Flick, zayıf fiziksel yapısına rağmen Dro'da olağanüstü bir şey görüyordu; oyuncunun baskı altında dönebilme becerisi, topla rahat hareket etmesi ve saha içinde karar alması dikkatini çekmişti.

Gelecek maçlar PSG Şampiyonlar Ligi 15:00 BAR

Bu nedenle Alman teknik direktör, onu takımın Asya turnesine götürdü ve genç oyuncu orada, Vissel Kobe ağlarını havalandırdığı maçta teknik ekipte olumlu bir izlenim bırakan bir performansla dikkatleri üzerine çekmeye başladı.

28 Eylül'de Dro, kariyerinde yeni bir adım attı; Real Sociedad karşısında ilk kez Barcelona'nın ilk takımıyla sahaya çıkarak Flick yönetiminde forma giyme fırsatı bulan "La Masia" akademisi mezunu dokuzuncu oyuncu oldu.

O dönemde 17 yaşında olan oyuncu, 2022 yılında Pedro Fayar ile birlikte Val Miñor'dan akademiye katılmasının ardından, kulübün geleceğinde umut vadeden isimlerden biri olacağı beklentisiyle anılıyordu.

Barcelona'nın planı oyuncunun isteğine çarptı

Rapora göre Barcelona, Dro'nun 12 Ocak 2026'da 18 yaşına girmesinden faydalanarak oyuncunun sözleşmesini 2031 yılına kadar uzatmaya hazırlanıyordu.

Ancak başta Borussia Dortmund olmak üzere diğer kulüplerin müzakere masasına girmesiyle işler farklı bir seyir izledi; ardından Paris Saint-Germain, teknik direktörü Luis Enrique yönetiminde transferi bitirmek için güçlü bir hamle yaptı.

Aynı anlatıya göre karar, yalnızca mali boyutlarla ilgili değildi; zira Dro, Barcelona içinde oynamayı tercih ettiği mevkiler için Pedri, Dani Olmo, Fermín López ve Gavi'nin varlığı göz önüne alındığında büyük rekabeti hesaba kattı. Yeterli oyun süresi garantisinin zorluğu karşısında, genç oyuncunun kendisine gelişim için daha büyük fırsatlar sunacak başka bir yol aramayı tercih ettiği görülüyor.

Hikâye, oyuncunun sözleşmesindeki serbest kalma bedelinin yalnızca altı milyon karşılığında ayrılmasına imkân tanımasına rağmen, sekiz milyon euro karşılığında Paris Saint-Germain'e transfer olmasıyla sona erdi. Rapor, transfer bedelinin artırılmasının, iki kulüp arasındaki ilişkileri iyileştirmeye yardımcı olmak ve iyi niyet göstermek amacıyla Fransız kulübünün başkanı Nasser Al-Khelaifi ile Barcelona başkanı Joan Laporta arasındaki bir anlayış çerçevesinde geldiğini belirtiyor.

Ayrılığın şokundan Paris'teki yeni sınava

Dro'nun Fransız ekibindeki başlangıcı kolay olmadı; Fransa Ligi'nin temposuna uyum sağlamakta zorlandı, ayrıca geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki katkısı eleme turlarına yükselten play-off'ta Monaco karşısında oynadığı birkaç dakikayla sınırlı kaldı.

Ancak oyuncu bu sezon daha iyi bir görüntü vermeye başladı; Şampiyonlar Ligi'nde Slovan karşısında dikkat çekici bir çıkış yaptıktan sonra Strasbourg maçında da iyi bir performans sergileyerek kulübüne gelişim kapasitesi ve takım içinde daha büyük bir yer edinebilme konusunda olumlu sinyaller verdi.

Bununla birlikte, transferi Paris Saint-Germain içinde tartışmasız geçmedi; "L'Équipe" gazetesi, kulübün altyapı takımlarındaki bazı çalışanların ve oyuncuların, akademi dışından genç yeteneklerle anlaşmanın kulübün yükselen oyuncularının gelişim ve yeterli oyun süresi bulma fırsatlarını etkileyebileceğini düşündüğüne işaret eden bir rapor yayımladı.

Dro'nun hikâyesi, genç bir oyuncunun iki büyük kulüp arasındaki transferinin sınırlarını aşarak yükselen yeteneklerin fırsatları, yıldızlarla dolu takımlarda yer garantilemenin zorluğu ve kulüplerin akademilerindeki en iyi unsurları ellerinde tutabilme becerisi hakkında sorular ortaya atıyor.

Flick'e gelince, oyuncuya güven duyup ilk takımın kapılarını ona açmış olmasının ardından, oyuncunun ayrılışı hâlâ kişisel bir hayal kırıklığı anlamına geliyor. Şimdi ise Alman teknik direktör, kendisini Dro ile Paris Saint-Germain forması altında yeni bir karşılaşmada buluyor; bu maç, Barcelona'nın istediği gibi sonlanmayan bir ayrılık hikâyesini yeniden gündeme taşıyor.