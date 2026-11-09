Porto'nun genç yeteneği Rodrigo Mora, Portekiz Milli Takımı'nda efsane Cristiano Ronaldo'nun ardından 7 numaralı formayı giyme fikrini reddederek, şu anda giydiği numaranın kendisine tam olarak uyduğunu vurguladı.

2007 doğumlu Mora, Portekiz kaptanının uluslararası kariyerini sonlandırdığını açıklamadan önce, geçtiğimiz aylarda Ronaldo ile soyunma odasını paylaşma gibi istisnai bir fırsat yakalamış, genç oyuncu da futbol tarihinin en önemli efsanelerinden birine bir teşekkür mesajı iletmeye özen göstermişti.

Mora, Tribuna sitesinin aktardığı açıklamalarında şunları söyledi: "Cristiano ile oynadığım ve onunla soyunma odasını paylaştığım için çok şanslıydım, kendisi herkes için bir rol model. Uluslararası kariyerini sonlandırdı ve Portekiz, yaptığı her şey için ona çok teşekkür ediyor."

Uzun yıllar boyunca Ronaldo'nun adıyla özdeşleşen 7 numaralı formayı alıp alamayacağı sorulduğunda ise cevabı hem kesin hem de bir o kadar esprili oldu; gülerek şöyle dedi: "Hayır, hayır, hayır, bunu düşünmüyorum, bu benden çok daha büyük bir şey, 86 numara bana uygun."

Gelecek maçlar POR UEFA Nations League A 14:45 DEN

Görünen o ki Mora, Portekiz Milli Takımı forması altında istisnai bir miras bırakan Ronaldo ile doğrudan karşılaştırılmanın yükünü taşımak istemiyor. Ronaldo, takımın tarihi gol kralı olmuş, ekibi 2016 Avrupa Uluslar Kupası ve iki kez UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğuna taşımıştı.

Porto akademisinde yetişerek A takımda fırsatlar bulmaya başlayan Mora, ülkesinin milli takımında önemli bir geleceğe sahip olması beklenen isimlerden biri olarak Portekiz futbolunun geleceği parlak yeteneklerinden biri sayılıyor.