24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
cristiano ronaldo(C)Getty Images
Çeviri:

"Hayır, hayır, hayır, hayır": Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'nun halefi olmayı reddediyor

C. Ronaldo
Portekiz - Danimarka
Portekiz
Danimarka
UEFA Nations League A
Portekiz
Danimarka

Son derece ağır bir miras

Porto'nun genç yeteneği Rodrigo Mora, Portekiz Milli Takımı'nda efsane Cristiano Ronaldo'nun ardından 7 numaralı formayı giyme fikrini reddederek, şu anda giydiği numaranın kendisine tam olarak uyduğunu vurguladı.

2007 doğumlu Mora, Portekiz kaptanının uluslararası kariyerini sonlandırdığını açıklamadan önce, geçtiğimiz aylarda Ronaldo ile soyunma odasını paylaşma gibi istisnai bir fırsat yakalamış, genç oyuncu da futbol tarihinin en önemli efsanelerinden birine bir teşekkür mesajı iletmeye özen göstermişti.

Mora, Tribuna sitesinin aktardığı açıklamalarında şunları söyledi: "Cristiano ile oynadığım ve onunla soyunma odasını paylaştığım için çok şanslıydım, kendisi herkes için bir rol model. Uluslararası kariyerini sonlandırdı ve Portekiz, yaptığı her şey için ona çok teşekkür ediyor."

Uzun yıllar boyunca Ronaldo'nun adıyla özdeşleşen 7 numaralı formayı alıp alamayacağı sorulduğunda ise cevabı hem kesin hem de bir o kadar esprili oldu; gülerek şöyle dedi: "Hayır, hayır, hayır, bunu düşünmüyorum, bu benden çok daha büyük bir şey, 86 numara bana uygun."

Gelecek maçlar
POR

POR

UEFA Nations League A

14 Kas 2026

DEN

DEN

Görünen o ki Mora, Portekiz Milli Takımı forması altında istisnai bir miras bırakan Ronaldo ile doğrudan karşılaştırılmanın yükünü taşımak istemiyor. Ronaldo, takımın tarihi gol kralı olmuş, ekibi 2016 Avrupa Uluslar Kupası ve iki kez UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğuna taşımıştı.

Porto akademisinde yetişerek A takımda fırsatlar bulmaya başlayan Mora, ülkesinin milli takımında önemli bir geleceğe sahip olması beklenen isimlerden biri olarak Portekiz futbolunun geleceği parlak yeteneklerinden biri sayılıyor.

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin