Bayern Münih'in geçici teknik direktörü Aaron Danks, cumartesi günü Allianz Arena'da oynanacak karşılaşma öncesinde Borussia Dortmund'un savunmadaki istikrarını övdü. Danks, Joshua Kimmich'in fiziksel durumuna ilişkin de bilgi verdi ve genç orta saha oyuncusu Lennart Karl'ın baskıyla başa çıkabileceğine inandığını söyledi.

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Bayern, Dortmund'un aşılması güç savunmasını çözmeye hazırlanıyor

Bayern Münih, ligin en az gol yiyen savunmalarından birine sahip olarak Allianz Arena'ya gelen Niko Kovac yönetimindeki Borussia Dortmund karşısında zorlu bir taktik sınav verecek. İki takım da Bundesliga'nın 8. haftasına 17'şer puanla zirvede giriyor.

Eş antrenör Aaron Danks, Dortmund'un kompakt savunmasını hücum hattı için başlıca zorluk olarak gösterdi.

Bayern, tüm kulvarlardaki son beş maçında 16 gol attıktan sonra rakibinin savunmasını aşmayı hedefliyor.

Danks, BVB'nin savunma karnesine ve İngiltere'den tanıdığı oyunculara dikkat çekti

Dortmund'un oyun düzenini değerlendiren Danks, Avrupa'da karşılaştıkları rakiplerle benzerlik kurarken Dortmund'un bazı hücum oyuncularını tanıdığını belirtti. Danks, "Savunmada çok iyiler. Çok az gol yiyorlar" dedi.

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"Arsenal maçında olduğu gibi, sık sık bu şekilde sahaya yerleşen rakiplerle oynuyoruz. Onlar da buraya gelmeden önce Şampiyonlar Ligi'nde gol yememişti."

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Danks, "Ancak Dortmund'un iyi hücum oyuncuları da var. Bazılarını İngiltere'de geçirdiğim dönemden tanıyorum. Oyunun her aşamasına hazır olmalıyız" diye konuştu.

Danks, Karl'a destek verdi ve Kimmich'in durumunu açıkladı

Danks, genç orta saha oyuncusu Lennart Karl'a güçlü desteğini dile getirdi ve deneyimli yıldızların fiziksel durumuna ilişkin bilgi verdi. Danks, "Lenny'nin yaşadıkları tamamen normal. Onun yaşında inişler ve çıkışlar yaşanır" dedi. "Ona tam destek veriyoruz... Son iki maçta çok iyi iş çıkardı."

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Takımdaki son duruma ilişkin Danks, "Manuel Neuer için bu maç çok erken... Jo Kimmich iki bireysel antrenman yaptı ve bugün takımla çalışacak. Ardından durumuna bakacağız" dedi.

Max Eberl ise Kimmich'in kadroda yer alıp almayacağına ilişkin nihai kararı sağlık ekibiyle birlikte vereceğini ekledi.

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Allianz Arena'da kritik Bayern-Dortmund maçı kapıda

Danks, takımının cumartesi akşamı tüm dünyanın gözü önünde oynanacak maça tamamen hazır olduğunu belirterek taraftarlara güven verdi.

İki takımın puanları eşitken galibiyet, kazanan tarafa şampiyonluk yarışında değerli bir puan farkı sağlayacak.

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Bayern, başlama düdüğü yaklaşırken tüm dikkatini taktik planını sahaya yansıtmaya veriyor.