"Hayatın Öpücüğü"... Cumhurbaşkanlığı talimatları "Zamalek Arazisi" krizine son verdi

Gençlik ve Spor Bakanlığı, bugün Çarşamba günü, siyasi liderliğin talimatıyla 6 Ekim bölgesindeki Zamalek Kulübü’nün arazi krizinin sona erdiğini duyurdu.

Kulübe tahsis edilmiş olan eski arsa, İskân Bakanlığı’nın kararıyla geri alınmıştı; bu durum, kulüp yönetimi ve oyuncularının Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi’ye başvurarak projeyi kurtarması için müdahale etmesini talep etmesine yol açmıştı.

Bakanlık bugün yaptığı resmi açıklamada, cumhurbaşkanlığı talimatlarında Zamalek Kulübü’ne Giza’nın 6 Ekim bölgesindeki seçkin bir alanda arazi tahsis edilmesine ilişkin işlemlerin bir an önce sonuçlandırılmasının vurgulandığını, bunun için kulübün araziyi değerlendirmek üzere mühendislik, mali ve hukuki açıdan eksiksiz bir proje sunması gerektiğini belirtti.

Bu tahsis, devletin, özellikle halk kulüplerinin yüksek insani değerleri destekleme, sağlıklı sosyal yetiştirme ve spor yeteneklerini keşfetme konusundaki önemli rolünü güçlendirme konusundaki kararlılığı ışığında gerçekleştiriliyor.

Gençlik ve Spor Bakanı Juhar Nabil, Giza’nın 6 Ekim bölgesinde kulübün yeni şubesinin kurulmasına ilişkin en iyi çözümlere ulaşmak için tüm devlet kurumları ile Zamalek Kulübü arasındaki yapıcı işbirliğini takdir etti.

Bakan, bu tahsisin, projeden en üst düzeyde fayda sağlamak ve kulüp üyeleri ile taraftarlarının ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli unsurları sağlamak amacıyla, ilgili çeşitli kurumlarla koordineli olarak yürütülen entegre teknik ve planlama çalışmalarına dayandığını vurguladı.

Zamalek’ten Cumhurbaşkanı Sisi’ye Teşekkür Mektubu

Zamalek Yönetim Kurulu ise, Hüseyin Labib başkanlığında, 6 Ekim arazisi krizini çözmek için müdahale eden Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi’ye bir teşekkür mektubu sundu.

Zamalek, yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Kaptan Hüseyin Labib başkanlığındaki Zamalek Kulübü Yönetim Kurulu, kulübün genel kurul üyeleri, milyonlarca taraftarı ve hayranı adına, Sayın Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi’ye, Cumhurbaşkanı’na, 6 Ekim şehrindeki kulüp şubesi krizinin nihai bir çözüme kavuşturulmasına katkıda bulunan cömert talimatları ve yeni şubenin inşası için seçkin bir arsa tahsis edilmesi nedeniyle, uzun yıllar boyunca bu hayati projeyi dört gözle bekleyen taraftarların ve kulüp üyelerinin beklentilerini karşıladığı için içten şükran ve takdirlerini sunmaktan onur duyar.”

Yönetim Kurulu Başkanı sözlerine şöyle devam etti: “Zamalek Yönetim Kurulu, başta Gençlik ve Spor Bakanlığı, özellikle Gençlik ve Spor Bakanlığı, İskân, Altyapı ve Kentsel Toplumlar Bakanlığı ile Temsilciler Meclisi Gençlik ve Spor Komisyonu’na derin şükranlarını sunar. Bu kurumların işbirliği ve koordinasyonu, çeşitli alternatiflerin incelenmesinde ve kamu yararını sağlayan, kulübün daha sürdürülebilir bir geleceğini garanti altına alan en uygun çözüme ulaşılmasında merkezi bir rol oynamıştır.”

Zamalek şöyle devam etti: “Yönetim Kurulu bu cömert desteği takdir etmekte ve önerilen modelin sadece mevcut krizi çözmekle kalmayacağını, aynı zamanda umut verici bir kalkınma ve yatırım fırsatı olduğunu da vurguluyor. Tahsis edilen arazi, kulübün mevcut varlıklardan en iyi şekilde yararlanmak, üyeler ve taraftarlar için en yüksek katma değeri sağlamak ve finansmanın sürdürülebilirliğini garanti altına almak amacıyla hazırladığı teknik ve ekonomik çalışmalara göre, önceki getirileri aşan ekonomik ve yatırım getirileri elde etmeyi mümkün kılan stratejik unsurlar ve seçkin bir konuma sahiptir.”

Ayrıca şunları ekledi: “Bu karar, Mısır devletinin spor kulüplerinin, Mısırlı insanı yetiştirmeye, gençleri desteklemeye, toplumsal uyumu güçlendirmeye ve Mısır vatandaşına yakışır bir spor, kültür ve hizmet ortamı sağlamaya katkıda bulunan toplumsal ve kalkınma kurumları olarak önemini fark ettiğini de yansıtmaktadır.”

Son olarak şunları söyledi: “Zamalek Yönetim Kurulu, üyelerin ve taraftarların beklentilerini karşılayacak ve Zamalek Kulübü’nün Mısır ve bölgedeki en büyük spor kurumlarından biri olarak tarihsel konumunu güçlendirecek şekilde, projeyi en yüksek standartlara uygun olarak ve belirlenen zamanlamada tamamlamak için azami çaba gösterme konusundaki tam taahhüdünü teyit eder... Allah Mısır’ı ve halkını korusun; bilge liderlerine iyilik, ilerleme ve refah için başarı versin.”

Zamalek yönetiminin, 6 Ekim arazisiyle ilgili meselede tutumunun haklı olduğunu daha önce teyit ettiği ve bu krizin, söz konusu araziyle ilgili kulüple sözleşme imzalamış olan yatırımcılara 800 milyon cenehinin iade edilmesine yol açtığı belirtiliyor.