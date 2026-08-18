İspanyol kulübü Barcelona, bugün salı günü, İngiliz ekibi Manchester City'den yıldız oyuncu Rodri'yi resmen kadrosuna kattığını açıklayarak, Etihad Stadyumu'nun koridorlarında yedi yıl süren, başarılarla dolu istisnai bir kariyerin ve altın bir dönemin perdesini kapattı.

Manchester City ile geçirdiği kariyeri boyunca İspanyol millî oyuncu, adını dünyanın en iyi ön libero oyuncularından biri olarak tescillemeyi başardı ve kulüp tarihinin en başarılı dönemine şekil vermede belirleyici bir rol oynadı. 30 yaşındaki yıldız, "Citizens" formasıyla 298 maça çıktı, 28 gol kaydetti ve takımın 14 büyük kupa kazanmasına doğrudan katkıda bulundu.

Rodri'nin Manchester City ile kazandığı başarılar arasında dört Premier Lig şampiyonluğu, dört Lig Kupası, iki İngiltere Federasyon Kupası, iki Community Shield'in yanı sıra Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupası ve Kulüpler Dünya Kupası kupaları yer alıyor.

Rodri, İngiliz ekibinin resmî sitesinde yayımlanan ifadelere göre, kulüp taraftarlarına dokunaklı bir veda mesajı gönderdi: "Sevgili City taraftarları, sizlere veda etmenin hayattaki en zor şeylerden biri olduğunu gördüm, ama yine de bunu yapmaya çalışacağım. Bunca yıl boyunca ben ve ailemin gördüğü minnettarlığın, sevginin ve desteğin büyüklüğünü ifade edecek kelimeleri bulmak zor."

İspanyol yıldız, ilk günlerini hatırlayarak şunları ekledi: "Büyük Manchester City ile imza atmaya geldiğimdeki hislerimi hatırlıyorum; saf bir heyecan anıydı ve kendi kendime şöyle diyordum: Aman Tanrım, Kevin, Aguero, Silva, Bernardo, John ve daha nice oyuncunun yanında oynayacağım; o anda gülümsememe engel olamıyordum. Sonra ilk günden itibaren bana her şeyi öğretmek için beni bekleyen Pep Guardiola geldi. Sana şimdi söylüyorum Pep: Başlangıçta bütün o taktikleri kafamda tam olarak kavrayamıyordum."

Rodri, başarılar ve kariyer hakkında konuşmasını şöyle sürdürdü: "Ancak o zaman aklıma bir soru takıldı: Önümüzdeki yıllarda bütün bu beklentilerin üstesinden gelebilecek miyiz? Ve sanırım zaman bu soruyu yanıtladı. Büyük bir takıma katıldığımı biliyordum, ama kupalardan oluşan bu mirası yaratabileceğimizi, dünyanın dört bir yanından taraftarları, sevgiyi ve saygıyı kazanabileceğimizi asla hayal edememiştim. Gelecek nesillere ilham vermek için sadece başarıyla değil, o başarıyı elde ediş biçimimizle de bir örnek olduk ve taraftarlar attığımız her adımda yanımızdaydı."

Rodri, kariyerindeki en unutulmaz anları hatırlayarak şöyle konuştu: "Aklıma pek çok masalsı an geliyor; ilk maçımda ilk kupamı kazanmam, son dakikalardaki belirleyici goller, örneğin deplasmandaki Arsenal maçı ve işlerin son derece zor göründüğü bir anda Premier Lig şampiyonluğunu kesinleştirmek için Aston Villa maçında gol atmam, ve hepimizin uzun süredir istediği Şampiyonlar Ligi galibiyet golünü kaydetmem. Ayrıca Ballon d'Or'u kazandıktan sonra gördüğüm inanılmaz karşılama; bu ödülü Manchester City'nin gök mavisi formasıyla kazanan ilk oyuncu olmaktan ne kadar gurur duyduğumu tahmin edemezsiniz. Üçlemeyle ve üst üste dört lig şampiyonluğuyla tarih yazdık ve bir daha benzerini asla göremeyecekleri şeylere tanık olduk."

İspanyol oyuncu, taraftarların zor anlarda yanında durmasını överek sözlerine şöyle devam etti: "Kötü anlarda da beni asla yüzüstü bırakmadınız. Sahaya ilk döndüğüm gün, beni ne kadar sevdiğinizi anladım ve bu taraftarların ne kadar istisnai olduğunu kavradım. City beni yalnızca bir oyuncu olarak büyütmedi, aynı zamanda bir insan olarak da büyüttü; kardeşimin Manchester Metropolitan Üniversitesi'nden mezun oluşunu gördüm, sevgilimin Ulusal Sağlık Hizmetleri kurumunda çalıştığını gördüm. Manchester şehri hayatımın tamamını şekillendirdi."

Rodri mesajını şu sözlerle noktaladı: "Sahaya çıktığım ve takımın şarkısını söyleyen bir mavi denizi gördüğüm anı, ya da şehirde kahve içmek için bisikletime binişimi, Oasis grubunun müziğini dinleyerek parklarda yürüyüşümü ve Manchester'ın meşhur yağmuruna karşı hep beslediğim sevgiyi asla unutmayacağım. Bu yüzden City taraftarları, veda vakti geldi; kulübe, taraftarlara, ekibe ve takım arkadaşlarıma teşekkür ederim, siz olmasaydınız bu yolculuk asla böyle olmazdı ve kalbim her zaman mavi kalacak."