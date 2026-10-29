Hücumcu orta saha oyuncusu, Bologna formasıyla Serie A'da AC Milan deplasmanında ilk kez ilk 11'de çıktığı maçta hat-trick yaptı. Mbangula'nın üç golü, konuk ekibin sürpriz 4-2'lik galibiyetinde belirleyici oldu.

Maçın ardından sevincini "İlk hat-trick'im ama umarım sonuncusu olmaz" sözleriyle dile getiren 22 yaşındaki futbolcu, "hayatımın en güzel akşamlarından birini" yaşadığını vurguladı. Mbangula'nın birdenbire golleri sıralamasını daha da dikkat çekici kılan ise şu: Neredeyse bir yıldır gol atamamıştı. Bundan önceki son golünü Kasım 2025 başında Bundesliga'da Werder Bremen'in VfL Wolfsburg'u 2-1 yendiği maçta kaydetmişti.

Mbangula, San Siro'da Bologna'yı erken öne geçirdi. Yakın mesafeden yaptığı vuruşla Milan kalecisi Mike Maignan'ı mağlup etti (8. dakika). Ev sahibi ekip daha sonra maçı çevirerek ilk yarıyı 2-1 önde kapattı. Bir saatlik oyun geride kalırken Milan savunmacısı Davide Bartesaghi'nin kendi kalesine attığı golle skor eşitlendi. Ardından Mbangula maçın kahramanı oldu.

Werder'de hayal kırıklığı yaratan Samuel Mbangula, Milan'a karşı hat-trick yaptı

62. dakikada Bologna'nın güzel bir paslaşmasını başlatan Mbangula, penaltı noktası civarında pozisyon aldı, akıllı bir hareketle rakibini oyundan düşürdü ve soğukkanlı bir vuruşla takımını yeniden öne geçirdi. Werder'den kiralanan oyuncu, maçın bitimine kısa süre kala bir gol daha atarak sonucu belirledi. Kontra atak sonrasında Maignan'la karşı karşıya kaldığı pozisyonda 11 metreden soğukkanlılığını korudu (86.)

Bologna Teknik Direktörü Raffaele Palladino, gecenin yıldızını överken "Şimdiye kadar az süre aldı ama üç golünden önce de sahada gösterdiği çaba hoşuma gitmişti. Maçın son bölümünde savunmada sağ kanat bek olarak bile oynadı" dedi. Mbangula, İtalyan ekibinde ilk kez bir maça ilk 11'de başladı. Daha önce yalnızca üç kez kısa süreliğine oyuna sonradan girmişti.

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Milano'daki bu çarşamba akşamı Mbangula için bir dönüm noktası olabilir mi? Belçikalı futbolcu, 2025 yazında Juventus'tan 10 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ederek kulüp tarihinin en pahalı ikinci transferi hâline getiren Werder Bremen'de iyi bir başlangıcın ardından giderek pahalı bir hayal kırıklığına dönüşmüştü. Geçen sezonun ikinci yarısında ilk 11'de çok az şans bulmuş, birkaç kez 90 dakika boyunca yedek kulübesinde oturmuştu.

Werder Bremen transferden kâr edebilir mi? Bologna, Samuel Mbangula'yı bonservisiyle alabilir

Bu nedenle Werder, 10 milyon euroluk oyuncusuyla yalnızca bir yıl sonra yollarını ayırmaya da açıktı. Yaz transfer döneminin kapanmasına kısa süre kala, eylül başında sezon sonuna kadar Bologna'ya kiralanması için anlaşma sağlandı. Mbangula'nın Bremen ile sözleşmesi 2030'a kadar sürüyor. Ancak Serie A'da 11. sırada bulunan Bologna'nın gelecek yaz için satın alma opsiyonu var ve iddialara göre Belçika U21 millî takım oyuncusunu 12,5 milyon euro bonservis bedeliyle kalıcı olarak kadrosuna katabilir.

Kiralık geçirdiği ilk iki aya yakın sürede Mbangula'nın kalıcı transfer için kendini göstereceği izlenimi oluşmamıştı. Ancak Milan karşısındaki gibi üst düzey performanslar sergilemeye devam ederse bunu elbette başarabilir. Bu durumda Werder transferden küçük bir kâr da elde edebilir.

"Harika bir grubuz ve asıl gücümüz de bu: Her zaman birbirimize destek oluyoruz. Asla pes etmeyerek bunu kanıtladık" diyen Mbangula, Bologna'da kendini iyi hissediyor gibi görünüyor. Köklü kulüp sezona kötü başlamış, Serie A'daki ilk beş maçından yalnızca iki puan alarak 18. sırada kalmıştı. Ancak Mbangula ve takım arkadaşları son dört maçta aldıkları üç galibiyetle şimdilik alt sıralardan uzaklaştı.