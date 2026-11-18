Manchester City'nin forveti Allan, salı günü Brezilya'nın Singapur'u 7-0 mağlup ettiği maçta millî takım kariyerine rüya gibi bir başlangıç yaptı. Palmeiras'ın eski genç yıldızı, oyuna sonradan girerek bir gol ve bir asistle Brezilya'nın 2026'daki son maçında sergilediği etkili performansı taçlandırdı.

Reklam

Allan için rüya gibi bir başlangıç

Manchester City'nin yükselen yıldızı Allan, A millî takım kariyerine bundan daha iyi bir başlangıç yapamazdı . İkinci yarının 14. dakikasında oyuna giren forvet, etkisini hemen gösterdi. Maçta topa yalnızca ikinci dokunuşunda Rayan'a mükemmel bir asist yaptı, ardından kendisi de gol atarak konuk ekibin yedi gollü farklı galibiyetine katkıda bulundu.

Bu dönüm noktasını değerlendiren hücum oyuncusu, hayatı boyunca kurduğu bir hayali gerçekleştirmenin büyük mutluluğunu yaşadığını anlattı. Globo Esporte'nin aktardığına göre Allan, "Kesinlikle (rüya gibi bir ilk maçtı). Sadece burada olmak bile gerçekleşen bir hayaldi. Burada millî takım formasını giyerek, harika oyuncularla birlikte olarak hayatımın en güzel haftalarından birini geçirdim. İlk maçımda bir gol ve bir asist yapmak benim için çok sevindirici" dedi.Globo Esporte.

Genç yıldız, ilk golünü ailesine adadı

Rüya gibi bir ilk maçın yarattığı duygular en soğukkanlı genç yetenekleri bile etkileyebilir. Genç forvet de ilk golünün coşkusuna kapıldı. Topun ağlara girdiğini gördüğünde önce şaşkınlıktan ne yapacağını bilemediğini söyleyen Allan, ardından içgüdüleriyle hareket etti. Tribünlerin gürültüsü arasında her zamanki gol sevincini yaparak kız kardeşine kendisi için çok özel olan bir ithaf sundu.

"Topun içeri girdiğini gördüğümde ne yapacağımı bile bilmiyordum. Aklımdan geçen tek şey Tanrı'ya şükretmek ve her zaman yaptığım gibi, bildiğim şekilde kız kardeşime ithafen gol sevinci yaşamaktı. Soyunma odasına geldiğimde babamın bağırıp diz çöktüğü videoyu gördüm. Duygulanmış olan eşimi görmek için tribünlere de gittim. Kalbim mutlulukla dolup taşıyor" diye konuştu.

Reklam Reklam

Ancelotti'nin yeni yetenekleri

Carlo Ancelotti, kasım ayındaki millî arayı kadrosunda denemeler yapmak için kullandı ve beş yeni isme fırsat verdi. Bu isimler arasında öne çıkanlardan biri Allan'dı. Genç forvet, deneyimli İtalyan teknik direktörün yönetiminde yakaladığı fırsatı en iyi şekilde değerlendirmeye kararlı görünüyor. Brezilya kampında kendini kanıtlamış dünya yıldızlarıyla çalışırken bu deneyimin her anından yararlanmanın önemini anlattı.

Manchester City'li oyuncu, "Bundan olabildiğince yararlanmaya çalışıyorum. Ne zaman tekrar geleceğimizi bilmiyoruz. Burada olmak, bu fırsattan en iyi şekilde yararlanmak, öğrenmek ve geri gelebilmek için iyi bir iş çıkarmak demek" dedi.

Yıla güzel bir kapanış

Bu galibiyet, Brezilya'nın hem yıldız oyuncularını hem de öne çıkmaya hazır genç yeteneklerini sergileyerek 2026'yı iyi bir sonuçla tamamlamasını sağladı. Rakibi fazla direnç gösteremese de Brezilya'nın akıcı hücum oyunu ve Allan gibi oyuncuların takıma başarılı biçimde uyum sağlaması gelecek adına umut verdi. Brezilya, önümüzdeki yılın zorluklarına hazırlanırken sezon arasına değerlendirebileceği pek çok olumlu noktayla girecek.