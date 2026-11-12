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Borussia Dortmund'un eski oyuncusu Niklas Süle, "After The Final Whistle" podcast'inde kariyerinin sona ermesine son verme kararını almasına neyin yardımcı olduğunu anlattı: Budist bir keşiş, kendisini önceden tanımadığı hâlde ona 50 sayfalık bir kişilik profili sundu.

Stoper, profesyonel futbolda geçirdiği on yılı aşkın sürenin ardından, başkalarının belirlediği günlük düzenin dışında yeni bir yön aramaya başladı. Süle, "Öncelikle hayatında biraz istikrar bulmaya, davranışlarına az çok farklı bir rutin kazandırmaya çalışıyorsun. Çünkü 13 yıl boyunca haftadan haftaya yaşadın. Hiçbir şey planlayamıyorsun. Teknik direktör 'Pazar günü izinliyiz' dese bile yenilirsen pazar günü antrenman merkezine gitmen gerekebilir. Hayatın kontrol ediliyor" dedi.

Uzun yıllar millî takımda forma giyen Süle, zamanla iç huzursuzluğuyla kendi başına baş edemediğini hissetti ve sonunda Budizme yöneldi. Süle, "Bazı alışkanlıkların ve 'Tamam, bu artık bana yardımcı olmuyor' diye düşündüğün bazı şeyler var. Belki bunları çok uzun süredir yaptığım için, belki gerçekten kazanmak istediğim her şeyi kazandığım için. Belki de kariyerimde biraz para kazandığım için. Farklı nedenler var" dedi ve şöyle devam etti: "Bunu artık kendi zihnimde düzene koyamıyordum. Yardıma ihtiyacım olduğunu biliyordum. Bana bu kadar yardımcı olan şeyin Budizmin bir türü olacağını düşünmezdim. Eskiden onların biraz deli olabileceğini düşünürdüm."

Keşişle ilişkisi, Süle'yi başlangıçta şaşırtan bir karşılaşmayla başladı. "Oraya ilk gittiğimde beni tanımıyordu. Benimle daha önce hiç tanışmamış olmasına rağmen kişiliğim hakkında 50 sayfalık bir yazı hazırlamıştı. Bu, gördüğüm en etkileyici ve ürkütücü şeylerden biriydi" diyen Süle, şöyle devam etti: "Birine 'Onu tanıyor musun ya da bana Niklas hakkında bir şey anlatabilir misin?' diye sormuş olsa bile bunun bu kadar akıl almaz olamayacağını düşündüm. O sayfaları eşime verdim ve 'Bunu oku ve bana deli olmadığımı söyle' dedim. Sonra buna başladım."

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Süle daha sonra stres ve baskıyla başa çıkmak için düzenli meditasyon egzersizlerini günlük hayatına kattı. "Bu Budizm türünün etkisi oldu ve benim durumumda bana çok yardımcı oldu. Meditasyon da buna bir örnek. Birkaç stresli an yaşadığında maçlardan önce veya antrenmandan sonra meditasyon yapmak. Benim için iyi oldu" dedi.

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Kariyerini bitirme kararında Niklas Süle'ye Budizm ve meditasyon yardımcı oldu

Peki tam olarak nasıl yapılıyor? Süle, "Bunu olabildiğince sık yapmaya çalışmak gerekiyor. Bir kez yapıp ardından bir hafta boyunca meditasyon yapmazsan biraz geriye düşüyorsun" dedi. "Meditasyon bu: Düşüncelerini susturmaya ve hiçbir şey düşünmemeye çalışıyorsun. Çünkü insan zihni hiçbir şey düşünmemek üzere tasarlanmamış. Kafanda her zaman düşünceler var ve meditasyonun yaptığı tam da bu: Onları kesmeye çalışıyor."

Süle, her gün meditasyon yapmasıyla kısa süre içinde kendisinde değişimler fark etti. "Her gün yapmaya çalıştım. Bir, iki hafta sonra gittikçe daha iyi oldu. Birdenbire daha önce hiç hissetmediğim duygular hissettim" dedi. "Çılgıncaydı. Anlatmasam daha iyi ama çılgıncaydı. Bu kadar büyük bir etkisi olacağını bilmiyordum, ancak daha sonra kariyerimi bitirme kararımda da etkili oldu."

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Süle, futbolu bırakma kararını ise kendisinin verdiğini belirtti: "Özellikle bu kişi bana çok yardımcı oldu. Ama hiçbir zaman 'Niklas, futbolu bırak' demedi. Yine de birlikte yaptığımız çalışmalar beni bu kararı almaya yöneltti."

BVB'de geçirdiği dönemde yaşadığı ruhsal sorunları da açıkladığı söyleşide Süle, sonunda biraz da felsefi konuştu. "Hayata dair görüşüm şu: Her şeyin bir nedeni var. Karmaya çok inanıyorum. İyi bir şey yaparsam karşılığında iyi bir şey görme olasılığım, berbat bir insan olup kötü şeyler yapmama kıyasla daha yüksek" dedi.