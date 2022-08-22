Hayata dönüş! Manchester United sezonun ilk galibiyetini Liverpool karşısında aldı

Premier Lig'in 3. haftasında Manchester United, Liverpool ile karşılaştı. Maçın sonunda gülen taraf Kırmızı Şeytanlar oldu

Neler Oldu?

Premier Lig'de yeni sezonda bu maça kadar galibiyeti bulunmayan Manchester United'da 16. dakikada Jadon Sancho skoru 1-0 yaptı. 53. dakikada Marcus Rashford, 2.golü kaydetti.

Liverpool'da 81. dakikada Mohamed Salah takımının tek golünü atsa da maçı kazanmak için yeterli değildi. Ancak, Mohamed Salah bugün, Liverpool tarihinde Manchester United karşısında 10 gol atan ilk oyuncu oldu.

Bu maçla birlikte Manchester United 2-1 kazanarak, yeni sezondaki ilk galibiyetini aldı. Liverpool ise daha önce berabere kaldığı iki maçın üzerine bir yenilgi yaşamış oldu.

Martines bugün ne yaptı?

Manchester United'ın yeni transferi Lisandro Martines, bugün Mohamed Salah'ın şutunu kesmek için maçta önemli bir müdahale yaptı ve Bruno Fernandes'in kendi kalesine gol atmasını engelledi.

ÜÇ FOTOĞRAFLA MAÇ 🤩

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MANCHESTER UNITED VE LIVERPOOL İÇİN SIRADA NE VAR?

Manchester United, Cumartesi günü Southampton'a karşı bir deplasman maçıyla geri dönecek. Liverpool ise aynı gün Bournemouth'u konuk edecek.