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imago-sport-1080734992.jpgAnadolu Agency

Çeviri:

"Hayaller gerçek olur": Trabzon, Salah transferini kutlarken rakiplerine göndermede bulundu

Transfers
M. Salah
Trabzonspor
Süper Lig
Mısır
Türkiye

Bizim gerçeğimiz farklı

Trabzon kulübü, devam eden yaz transfer döneminde Mısırlı Muhammed Salah ile anlaşmayı tamamlamanın sevincini yaşamaya devam ediyor.

Mısırlı yıldız, Trabzon ile iki sezonluk sözleşme imzaladı ve 17 milyon euro maaş alacak; buna ek olarak 5 milyon euroluk değişken kalemler de bulunuyor.

Trabzon'un "Facebook" hesabı, transferle ilgili "Bunu ancak rüyanızda görürsünüz diyenlere: Bizim için rüyalar gerçek oluyor" başlıklı bir tanıtım videosu paylaştı.

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Videoda, sabah sabah en lezzetli yemekleri hazırlayan bir kadın görülüyor. Ailesi bu duruma şaşırsa da kadın, oğlunun geleceğini ve bunu rüyasında gördüğünü söylüyor.

Kadın, "rüyasında gördüğü kişinin" gelmesini beklerken, aile fertlerinin masadaki yemeklerden herhangi bir şey yemesine izin vermiyor.

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Birkaç dakika sonra kadın evin kapısının çalındığını duyuyor ve kapıyı açtığında karşısında Muhammed Salah'ı buluyor. Ona "Oğlum, yeni evine hoş geldin" diyerek onu karşılıyor.

Videoda Muhammed Salah, Trabzon antrenmanlarına gitmek üzere aileyle vedalaşmadan önce onlarla birlikte iştahla yemek yemek için sofraya oturuyor.

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