Hayaller gerçek oldu! Dünyaca ünlü futbolcu amatör takıma imza atıyor

Avrupa futbolunun en önemli orta saha oyuncularından biri olarak gösterilen yıldız isim, sürpriz bir kararla amatör bir takıma transfer oluyor.

Serie A takımlarından Fiorentina'dan ayrıldıktan sonra aktif futbolculuk kariyerine nokta koyduğunu açıklayan 36 yaşındaki İspanyol orta saha oyuncusu Borja Valero, çok sevdiği Floransa'da yaşamaya devam etmek için taraftarlar tarafından yönetilen amatör bir kulüp olan Centro Storico Lebowski ile anlaşmaya vardı.

Futbol dünyasında büyük bir şaşkınlık yaratan transferin öyküsü kulübü takip eden Benedetto Ferrara isimli bir gazetecinin sosyal medya hesabından şaka amaçlı paylaştığı Centro Storico Lebowski formalı Valero fotoğrafıyla başlarken, bu fotoğrafın büyük bir ilgi görmesi, taraftarların yıldız ise çağrıda bulunmasını sağladı.

Kulübün projelerinden etkilendi

Başlangıçta sadece bir şaka olarak başlayan bu fikri dikkate alan deneyimli oyuncu, takımın bölgeye olan bağlılığını, organizasyonunu ve futbol okulunu sevdiğini belirtilirken, yapılan teklifi oldukça sürpriz bir kararla kabul etti. Kadın takımı da bulunan kulübün yüzlerce erkek ve kız çocukları için ücretsiz bir futbol okulu açmasının Valero'yu oldukça ektilediği kaydedildi.

Real Madrid altyapısından yetişen Valero kariyeri boyunca West Bromwich Albion, Villarreal, Fiorentina ve Inter gibi takımların formasını giyerken, bir kez İspanya Milli Takımı'nın formasını da terletmişti. Yüksek oyun zekası ve pas kalitesiyle tanınan oyuncu, 2010'da yılın en iyi İspanyol futbolcusu seçilirken, 2012-2013 sezonunda Serie A'da, 2013-2014 sezonuna ise UEFA Avrupa Ligi'nde yılın takımına seçilmişti.

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