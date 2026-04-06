Hayalin yıkılmasının gözyaşları mı? Al-Ahli oyuncusu profesyonel kariyerine başlamadan önce ağır bir sakatlık geçirdi

Al-Ahly kulübünün genç takımında, 2007 doğumlu takımın yetenekli oyuncusu Bilal Attiya’nın Cumhuriyet Ligi’nde Tala’i El-Jaysh ile oynanan maçta geçirdiği ağır sakatlığın ardından derin bir üzüntü hakim oldu.

Genç oyuncu, dizinde şiddetli ağrı hissederek gözyaşları içinde sahayı terk etti ve yaralanmanın ciddiyetini belirlemek için acil tıbbi muayeneye tabi tutulmak üzere Nasr şehrindeki bir hastaneye kaldırıldı.

Bu olayın acısı, son derece kritik bir zamanda meydana gelmesinden kaynaklanıyor. Bilal Attia, sezon sonuna kadar Racing Santander kulübüne kiralanmak üzere nihai bir anlaşmaya vardıktan sonra, İspanya'ya gitmek için tüm resmi işlemleri tamamlamıştı.

Bu adımın, özellikle İspanyol kulübünün La Liga'ya yükselme hedefleriyle bağlantılı özel maddeler ve ayrıcalıklar da göz önüne alındığında, oyuncunun profesyonel kariyerinde önemli bir dönüm noktası olması bekleniyordu.

Ancak bu ani sakatlık, herkesin, ne kadar süre sahalardan uzak kalacağını ve başlamak üzere olan Avrupa macerasının kaderini belirleyecek olan son röntgen sonuçlarını bekleyiş ve endişe içinde kalmasına neden oldu.