Liverpool için hayallerin öldüğü gece, bu gece miydi?

Kırmızılar'ın, sezonu dört kupa ile tamamlama umudu hâlâ canlı. Ancak Premier Lig'in zirvesinde bir darbe yediler.

Tottenham ile 1-1 berabere kalmaları, onları maç fazlasıyla Manchester City'nin önüne geçirdi. Ancak büyük resime bakıldığında bu daha çok, bir yenilgi gibiydi.

Sezonun sona ermesine iki hafta kala Pep Guardiola'nın takımı, pazar öğleden sonra Etihad Stadyumu'nda Newcastle'ı yenerek puan farkını üçe çıkarabilir ve büyük bir avantaj sağlayabilir.

Jürgen Klopp'un öğrencileri, Son Heung-min'in 56. dakikadaki golünden 16 dakika sonra Luis Diaz'ın skoru dengelediği zamana kadar sahada her şeylerini verdiler.

Ev sahibi takım beraberliği yakalamak isterken Anfield Road tribünleri çılgınca zıplıyordu, ama galibiyet golü gelmedi.

Tottenham'ın şampiyonluk yarışında bu kadar büyük söz sahibi olacağı kimin aklına gelirdi? Bu sezon City'den altı puan alan Antonio Conte'nin ekibi, Liverpool'dan dört puanı kaptı.

Şubat ayında Manchester'da kazandıkları zaferle Liverpool için şampiyonluk yolunu açtılar, ancak Anfield'da zorluk çıkararak, açtıkları yolu kendileri kapatmış olabilirler.

Manchester City taraftarlarına göre şu an sezonun oyuncusu 😅 pic.twitter.com/gWI6zxlt5P — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) May 7, 2022

Büyüleyici bir oyundu. Amansızca yoğun, tempolu ve çekişmeli. Liverpool baskı yaptı, agresifti. Diaz harikaydı ve golü atmayı hak etti.

Bu arada Tottenham, Cristian Romero ve Ben Davies'in üstün performanslarıyla ceza sahasını mükemmel bir şekilde savundu ve ardından Son, Harry Kane ve Ryan Sessegnon'un pozisyonlarıyla kontradan tehditler oluşturdu.

Gerçekten de son toplarda daha iyi olsalardı Londralılar, maçı kazanabilirdi.

Liverpool, İspanya'da Villarreal'i yenerek Şampiyonlar Ligi finaline ulaştı ve Newcastle galibiyetinin ardından rüya gibi bir hafta geçirdi.

Real Madrid'in Bernabeu'da City'ye karşı bir mucizeye imza atmasını onlar da bizim gibi izlediler.

Anfield'da cumartesi gecesi bir şekilde kazanmayı umdular, fakat olmadı.

Klopp, maç sonunda meydan okudu ve taraftarların umutlarını kaybetmemesi için Kop tribününü coşkulu şekilde selamladı.

Kırmızılar'ın eski orta saha oyuncusu Didi Hamann, Klopp'un bu hareketi üzerine, "Çok önemli bir nokta olabilir" diye tweet attı. Bazıları için kör bir iyimserlik gibi görünse bile onun argümanını anlayabilirsiniz.

Virgil van Dijk'in yüzü her şeyi anlatıyor... pic.twitter.com/7gTqw5Bs8x — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) May 7, 2022

Ne de olsa şimdilik liderlik koltuğundalar ve City'nin pazar günü ya da West Ham, Wolves ve Aston Villa maçlarında kaybetmesini bekleyecekler.

Bu gerçekleşmese bile, Klopp'un takımı yine de başardıklarından dolayı gurur duyabilir.

Ocak ayında ölü gibi göründükten sonra, en azından şampiyonluk yarışına girdiler.

Akıllarında hâlâ zaferler var. Gelecek hafta sonu 2006'dan bu yana ilk kez FA Cup'ı kazanmaya çalışacaklar ve bu ayın sonunda Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid ile karşılaşıp, Paris'i kırmızıya boyayacaklar.

Bunlar, Anfield'da mutlu günler.

Tabii ki tüm bunlar, Tottenham maçının sonucunun acıtmayacağı anlamına gelmez. Her zaman bir yol bulan takım bu kez bir yolunu bulamadı. Anfield bu kez, şenlik yerine pişmanlıkların yeriydi.

Liverpool, buradan hâlâ bir dönüş olacağını ummalı.

Manchester City'e doğru...