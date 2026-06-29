"Hayalimizi mahvettiler"... Avustralya oyuncularının Mısır karşısında sloganı "intikam"

Avustralya milli takım oyuncularının zihnini, önümüzdeki Cuma günü 2026 Dünya Kupası'nın 32'li turunda Mısır ile oynanacak maçta intikam duygusu hakim.

"The Guardian" gazetesine göre, Avustralya, Dünya Kupası'ndaki yolculuğuna devam etmek ve daha önceki bir yenilginin intikamını almak için Mısır'ı yenmeyi çok istiyor.

Avustralya milli takımının orta saha oyuncusu Connor Metcalf, Mısır'a karşı en son ne zaman oynadığı sorulduğunda bu anıyı hemen hatırladı.

"Aslında, dürüst olmak gerekirse, her şey biraz bulanık geliyor," diyerek iki takımın Tokyo Olimpiyatları'ndaki karşılaşmasını hatırladı.

Ve şöyle devam etti: “Fiziksel olarak güçlü bir takımdı. Tek hatırladığım, havanın çok nemli ve sıcak olduğu ve bizim en iyi oyunumuzu sergileyemediğimiz. Evet, hayallerimizi yıktılar.”

O gece sahada yer alan ve şu anda Avustralya milli takımında forma giyen tek oyuncular olan Metcalf, Harry Souttar ve Kame Devlin’in madalya kazanma umutları, 2-0’lık hayal kırıklığı yaratan mağlubiyetle sona erdi; oysa bir beraberlik, takımın grubundan çıkmasını sağlayacaktı.

Avustralya ve Mısır, A milli takım düzeyinde nadiren karşılaşsa da (en son 2010’da Kahire’de Firavunlar’ın 3-0 galibiyetiyle sonuçlanan maç dahil), Mitcalf’ın Avustralya Olimpiyat Milli Takımı’ndaki deneyimi ona ekstra bir motivasyon kaynağı oldu.

Oyuncu, “Bunun bir intikam fırsatı olduğunu söyleyebiliriz” dedi.

Avustralya milli takımı, planlarını henüz Muhammed Salah’a ya da Mısır milli takımının diğer oyuncularına odaklamadı; bu kadroda Manchester City’den Ömer Marmuş ve kısa süre önce Barcelona ile sözleşme imzalayan 18 yaşındaki forvet Hamza Abdülkerim de yer alıyor.

Mitcalf, “Şu anda Mısır hakkında çok fazla konuşmadık, sadece bedenimizi ve zihnimizi dinlendirmeye çalışıyoruz; yarından itibaren ise onlara karşı hazırlıklara gerçekten başlayacağız” dedi.

Defans oyuncusu Lucas Herington ise, geçtiğimiz Ocak ayında Afrika Uluslar Kupası yarı finalinde Senegal’e zorlu bir maçın ardından yenilen bu takımdan büyük tehditler beklediğini söyledi.

Oyuncu sözlerine şöyle devam etti: "Salah ve Marmoush, çoğu insanın hatırladığı ve adını anacağı isimler, ancak bence herkese karşı hazırlıklı olmalıyız. Onlar üst düzey bir takım ve hepimiz bu maçı sabırsızlıkla bekliyoruz; bu, tarih yazmak için bir başka fırsat."

Avustralya milli takımı, Dünya Kupası eleme turlarında hiç galibiyet elde edemedi ve son 16 turuna ulaştığı her iki seferde de çok az farkla iki acı yenilgiye uğradı.

2006’da İtalya, son dakikalarda penaltıdan attığı golle 1-0 galip gelmiş, 2022’de ise Arjantin üstünlüğünü koruyarak 2-1 kazanmıştı.

Mitcalf, Dallas’ta galibiyet elde etmek için “çok iyi bir şansları” olduğunu söyledi.

Oyuncu, “Uzun bir yol kat ettik ve grup aşamasını geçeceğimizi kimse tahmin etmemişti. Bu yüzden hepimiz bu muhteşem başarıdan ve eleme turlarına ulaşmış olmaktan son derece mutluyuz” diye ekledi.

Metcalf, St. Pauli formasıyla Almanya Ligi’nde az süre alacağı bir sezonun ardından, bu Dünya Kupası’nda Avustralya milli takımında kilit bir rol oynadı.

Son haftaların, hayal kırıklığı dolu bir dönemin ardından “nefes alma fırsatı” olduğunu söyledi.