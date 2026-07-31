Hayali trajediyle sona erdi: Faslı futbolcu, Ceuta'ya geçmeye çalışırken hayatını kaybetti!

Fas Atletik Tanca kadın futbol takımı oyuncusu Faten Ben Amr El Azizi'nin, Ceuta şehrine geçmeye çalışırken yaşanan trajik bir kazada hayatını kaybetmesinin ardından Fas spor camiasına derin bir üzüntü çöktü. Yaşanan olay, futbol camiasında ve Tanca şehrindeki yerel toplumda büyük bir şok yarattı.

Fas'ın "El Bataola" sitesinin haberine göre, merhume geçiş yapmaya çalıştığı sırada yaşanan acı bir kazada hayatını kaybetti. Bu olay, umut vaat eden spor kariyerinin bir sayfasını kapatırken, ülkedeki kadın futbolu ailesinin saflarında büyük bir boşluk bıraktı.

Spor camiasından geniş taziyeler

Faslı spor camiaları merhumeyi andı ve onun yüksek ahlakı ile üstün sportif ruhunu övdü. Fas Profesyonel Futbolcular Birliği, merhumenin ailesine, yakınlarına, takım arkadaşlarına ve Fas Atletik Tanca kulübünün tüm bileşenlerine içten taziyelerini iletti.

Birlik yaptığı açıklamada, bu acı olayda merhumenin ailesiyle ve spor camiasıyla tam dayanışma içinde olduğunu belirterek, Allah'tan merhumeyi rahmetiyle bağışlamasını ve yakınlarına sabır ve metanet vermesini diledi.

Umut vaat eden bir spor kariyeri

Faten Ben Amr El Azizi, Fas Atletik Tanca formasını büyük bir gurur ve onurla taşıyan oyunculardan biriydi. Daha önce Moğreb Tetuan takımını da temsil eden oyuncu, genç yaşına rağmen futbol kariyerinde belirgin bir iz bırakmıştı.

Merhumenin vefatı, trajik koşullarda umut vaat eden oyuncularından birini kaybeden Fas kadın futbolu tarihinde acı bir sayfa kapatırken, Tanca'da ve genel olarak Fas'ta spor ailesinde derin bir üzüntüye yol açtı.