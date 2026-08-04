Hollandalı yıldız Memphis Depay, Corinthians ile sözleşmesini uzatmak için öne sürdüğü cüretkâr talepler ortaya çıkınca Brezilya futbol camiasında büyük bir yankı uyandırdı.

"Gazeta Esportiva" gazetesinde yer alan habere göre Depay, kişisel etkinliklerinde kullanmak üzere "Neo Química Arena" stadından yılda iki gün yararlanmayı ve stat içinde kendisine özel bir loca tahsis edilmesini şart koşuyor.

Yeni talepler arasında; maaşlar, imaj hakları ve pazarlama gelirlerini kapsayan ve daha önce üzerinde anlaşılan toplam mali paketin tamamına %10'luk bir zam yer alıyor. Depay bu zammı, tamamının menajerine aktarılacağı gerekçesiyle savundu.

Oyuncunun kulüpten alacağı olan ve temel değeri yaklaşık 45 milyon Brezilya reali olan, faizler ve cezalarla birlikte 77 milyon reale (yaklaşık 15 milyon dolar) ulaşan borç konusunda ise Depay, ek ücretlerden feragat etmeyi ve ana meblağı altışar aylık dört taksit halinde almayı kabul etti. Ancak kulübün taksitlerden herhangi birini ödemede gecikmesi halinde borcun 77 milyon reallik tam değerine geri dönmesini şart koştu.

Değeri iki sezona yayılmış olarak maaşlar, imaj kullanım hakları ve pazarlama gelirleri şeklinde 70 milyon Brezilya reali olan yeni sözleşme konusunda ise oyuncunun ekibi, ödemede gecikme halinde aylık %1,5 faiz ve %10 ceza uygulanmasını öngören bir madde eklenmesini önerdi.

Depay ayrıca, kulübün oyuncunun katılacağı ticari kampanyalar aracılığıyla sağlamayı taahhüt ettiği pazarlama gelirlerinden 14 milyon real alması için garanti talep etti ve kulüp hedeflediği amaca ulaşamasa dahi bu meblağın tamamının alınması gerektiğinin altını çizdi; bunun yanı sıra sözleşme değeri üzerine ilave bir %10 daha istedi.

Bu yeni talepler, oyuncunun daha önce öne sürdüğü ve "Neo Química Arena" stadında kendisine özel bir loca verilmesini, sözleşme süresi boyunca kulüp gelirlerinin %50'sini, şampiyonluk primlerinin %20'sini ve ilerideki Kulüpler Dünya Kupası ödüllerinden bir payı -takım kadrosunda yer almasa bile- almayı içeren şartlara ekleniyor.

Corinthians yönetimi, 2024 yılında takıma katılan ve kulüple 79 maça çıkarak 20 gol kaydeden, üç kupa kazanan oyuncunun önceki taleplerini reddetmişti.