Premier Lig, Manchester City'ye karşı açtığı davada bağımsız komisyonun kararını yayımladı ve kararın bölümlerinden biri, takımın eski teknik direktörü Roberto Mancini'nin sözleşmesine ilişkin ilk sızıntılardan bu yana yapılan düzenlemelerle ilgili.

Football Italia sitesinin aktardığına göre belge, kulübün yükümlülüklerini defterlerinin dışında tutmak için kullanılan üç ayrı düzeneği tespit ediyor, Football Italia.

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Komisyona göre, 1(b) numaralı suçlama kapsamında ele alınan ilk bölüm, bir oyuncuyla değil bir teknik direktörle ilgili: Kulübün, baş teknik direktörün iş sözleşmesinde yer alması gerekenleri düzenleyen Premier Lig'in P.7 ve P.8 kurallarını ihlal ettiği ortaya çıktı.

Soruşturmaların sonuçları şöyle:

"Kulüp tarafından ödenmesi gereken alacakların büyük bir kısmı teknik direktörün iş sözleşmesinde değil, üçüncü taraflar arasındaki bir danışmanlık anlaşmasında kayıt altına alındı. Bunun için ödenen ve toplamı 8,866 milyon sterlin olan para, City'nin sahibi olan Abu Dabi'ye bağlı gruptan geldi."

Komisyon, temel anlaşmaların "sahte" olduğu, kulübün masraflarının bu tutar kadar düşük gösterildiği ve City yönetiminin "açıkça Premier Lig kurallarını dolanmayı amaçladığı" sonucuna vardı.

Mancini, Manchester City'yi Aralık 2009'dan Mayıs 2013'e kadar çalıştırdı, ancak bu davada Mancini'nin kendisine karşı herhangi bir sonuç bulunmuyor.

Komisyonun "iki önemli noktayı" tespit ettiği belirtildi: komisyonun sonuçları bireye değil kulübe karşıdır, Mancini bir taraf değildi ve yayımlanan belgede kişisel olarak onun aleyhine herhangi bir sonuç yer almıyor.

Şöyle devam etti: "İsimler belge boyunca gizlenmiş durumda." Mancini geçtiğimiz pazar günü şunları söyledi: "Manchester City'nin mahkûm edilmesine inanmıyorum, tam tersine."

Kararda şöyle deniyor: "Yukarıda açıklanan suçlamaların gerekli ölçütle kanıtlandığını tespit ediyoruz."