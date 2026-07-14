Hayali bir ihlal… İspanya-Fransa zirvesini gündeme oturtan tartışmalı bir kare

İspanya milli takımı, Salı akşamı Fransa’yı 2-0 mağlup ederek Dünya Kupası finali biletini aldı.

La Roja'nın gollerini 22. ve 58. dakikalarda Mikel Oyarzabal ve Pedro Porro attı.

Salvadorlu hakem Ivan Barton, 43. dakikada Ousmane Dembélé ile Fabián Ruiz arasında yaşanan bir mücadeleden sonra İspanya ceza sahası sınırında Fransa lehine bir faul kararı verdi, ancak daha sonra kararından geri adım attı.

Hakemlik kararlarına odaklanan “Arquivo VAR” hesabı, “X” platformunda, Barton’ın yanlış bir faul kararı verdiğini, ancak yardımcısının kararını düzelttikten sonra iletişim kurarak bunu işaret ettiğini belirtti.

Hesap, “Aslında, İspanya oyuncuları yardımcı hakemin olayı düzelttikten sonra bu karara alkış tuttu” diye ekledi.

İspanya milli takımı, Dünya Kupası finalinde İngiltere ile Arjantin arasındaki maçın galibi ile karşılaşacak.