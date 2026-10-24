Roma, ev sahibi Napoli ile oynadığı ve hayali bir geri dönüşle noktalanan heyecanlı maçın ardından berabere kalarak, İtalya Serie A'daki bu sezon ilk yenilgisini almaktan kurtuldu.

Roma, bugün cumartesi günü Diego Armando Maradona Stadı'nda İtalya Serie A'nın sekizinci haftasında oynanan karşılaşmada Napoli ile 3-3 berabere kaldı.

Kamerunlu André Anguissa, maçın 28. dakikasında çift rövaşata vuruşunun ardından Roma kalecisinin engel olamadığı bir golle Napoli adına skoru açtı.

Scott McTominay, 48. dakikada bir ortayı kafa vuruşuyla ağlara göndererek güneyli ekibin ikinci golünü ekledi.

Ancak Arjantinli Matías Soulé, 69. dakikada ceza sahası dışından sol ayağıyla yaptığı sert bir vuruşla ilk golü kaydederek Roma'yı maça döndürdü.

5 dakika sonra Roma, oyuncusu Leonardo Balerdi aracılığıyla skoru eşitlemeyi başardı; Balerdi, ceza sahası içine düşen bir topu değerlendirerek sertçe ağlara gönderdi.

Ancak McTominay, Napoli'yi yeniden öne geçirdi ve maçın 83. dakikasında ceza sahası dışından yaptığı sert bir yerden vuruşla hem kendisinin ikinci hem de Partenopei ekibinin üçüncü golünü kaydetti.

Ancak Balerdi yenilgiye boyun eğmeyi reddetti ve o da bir ortayı kafa vuruşuyla ağlara göndererek maçtaki ikinci, takımı Roma'nın ise üçüncü golünü kaydetti.

Beraberlik, Napoli'nin puanını 11'e çıkardı ve ekip bu puanla İtalya Serie A puan tablosunda dokuzuncu sırada yer aldı. Roma'nın puanı ise 18'e yükseldi ve Inter ile Lazio'nun bir puan gerisinde üçüncü sıraya oturdu.

Roma, geçici de olsa zirveye çıkmayı başaramadı; zira galibiyet, puanını 20'ye çıkararak Fiorentina ve Parma karşısında sırasıyla oynayacakları maçlar öncesinde Inter ve Lazio'nun bir puan önüne geçirecekti.