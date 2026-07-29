Real Madrid teknik direktörü José Mourinho, Dünya Kupası oyuncularından Endrick ve Antonio Rüdiger'in beyaz takımın antrenmanlarına dönmesiyle sevindirici haberler aldı.

İspanyol "AS" gazetesine göre Brezilyalı ve Alman oyuncular, daha önce dönmüş olan Arda Güler, Fede Valverde ve Denzel Dumfries'e katıldı.

Bu, Real Madrid antrenmanlarına dönmesi kalan oyuncu sayısının azalacağı anlamına geliyor. Bir sonraki grup Vinícius Júnior, Brahim Díaz, Thibaut Courtois ve Bernardo Silva'dan oluşacak. Dünya Kupası finalinde yer alan Jude Bellingham, Aurélien Tchouaméni, Kylian Mbappé, Ibrahima Konaté ve Marc Cucurella ise ağustosun ikinci haftasında takıma katılacak.

Endrick ve Rüdiger, yeni sezonun başlamasından önce oynanacak hazırlık maçlarına hazırlık kapsamında Mourinho'nun kadrosuna katılmadan önce sağlık kontrollerini geçti.

Aynı bağlamda, geçen sezon kış transfer döneminde Olympique Lyon'a kiralık olarak transfer olmasının ardından Endrick'in geleceği daha parlak görünüyor.

Real Madrid'in eski teknik direktörü Xabi Alonso, Endrick'e Gonzalo García'yı tercih etmiş, bu da onu kiralık kararını almaya itmiş ve ardından Fransa Ligi'nin yıldızlarından biri olmuştu.

Mourinho'nun düşüncesi, her iki oyuncunun da maçlar için fiziksel formlarını yeniden kazanmaya başlaması yönünde, ancak Real Madrid'in Fiorentina'ya karşı oynayacağı hazırlık maçında yer almaları için henüz erken görünüyor.

Bununla birlikte, 8 Ağustos'ta Budapeşte'de Ferencváros'a karşı oynanacak maçta kadroya seçilmeye müsait olacaklar.

Hazırlık maçları, özellikle izninden erken dönmeyi tercih eden Endrick için belirleyici olacak. Mourinho, onu hücum hattında Mbappé'nin alternatifi olarak kullanmayı planlıyor; çünkü orada daha etkili olacağına inanıyor.

Gonzalo García'nın Fulham'a transfer anlaşması tamamlanana kadar, genç İspanyol forvetin gölgesi Endrick'i Real Madrid'de fırsat bulma konusunda korkutmaya devam edecek.