Hayale doğru ilk adım: Nadal, Florentino Perez'in halefi olmaya mı yaklaşıyor?

İspanyol tenis efsanesi Rafael Nadal'ın adı, artık Real Madrid'in yönetim sahnesinden uzak değil. Kulüp, kendisine bir gün onu Florentino Perez'in ardından başkanlık koltuğuna taşıyabilecek yeni bir kapı açtı. Yönetim kuruluna katılma adımı, İspanyol sporunun en önde gelen simgelerinden birine yönelik yalnızca bir onurlandırma gibi görünmüyor; aksine, kraliyet kulübü içinde daha büyük bir geleceğe giden yolun başlangıcını temsil edebilir.

İspanyol "Marca" gazetesinin aktardığına göre, Real Madrid 4 Kasım'da Nadal'ın yönetim kuruluna katılmak üzere aday gösterildiğini açıkladı; kararın onaylanmak üzere, bu ayın 21 Kasım'ında yapılması planlanan üyeler genel kurulu toplantısına sunulacağı belirtildi.

Bu adım, Nadal'ın mutlaka Perez'in halefi olacağı anlamına gelmese de, ona kulübün yönetim mekanizmalarını yakından tanıma ve idari işte gerekli deneyimi kazanma yönünde önemli bir fırsat sunuyor. Bu süreçte, gerek Real Madrid'in koridorlarında gerekse kendisine yakın çevresinde, gelecekteki hedeflerine dair belirgin bir ketumluk göze çarpıyor.

Nadal, kulüp başkanlığının geleceği için onu cazip bir isim yapan birçok özelliğe sahip. Bunların başında, dört büyük turnuvada 22 şampiyonluk ile iki olimpiyat altın madalyası kazanmasının ardından elde ettiği küresel popülaritesi ve büyük sportif konumu geliyor. Ayrıca Real Madrid ile olan tarihi bağı ve İspanya içinde ve dışında gördüğü saygı ve takdir, kulübe büyük bir manevi ve medyatik katkı sağlıyor.

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Nadal, yönetim kurulundaki varlığının kendisine kulübün çalışma biçimini daha derinlemesine tanıma ve yönetimine katılma imkânı vereceğini vurguladı. Real Madrid ise açıklamasında, onun rekabetçi ruhunun, bağlılığının ve rakiplerine duyduğu saygının aday gösterilmesinin en önemli nedenleri arasında yer aldığına işaret etti.

Tenis efsanesine yakın çevrelere göre Nadal, bu adımı onursal bir görev olarak görmüyor; aksine gerçek bir katkı sunmak ve sportif tecrübesini kulübün hizmetine koymak istiyor. Bunu İspanyol "Marca" gazetesi aktardı.

Real Madrid başkanlığı için gereken şartlar neler?

Real Madrid tüzüğünün 40. maddesi, idari görevlere aday olacaklarda bulunması gereken bir dizi şart belirliyor. Buna göre başkanlık görevine aday olmak isteyen kişinin 20 yıl aralıksız olarak kulüp üyesi olması gerekiyor; bu süre başkan yardımcılığı görevi için 15 yıl, yönetim kurulunun diğer üyeleri için ise 10 yıl olarak öngörülüyor.

Düzenlemeler ayrıca, kulübün bütçesinde yer alan harcamaların en az %15'i değerinde bir banka teminatı sunulmasını ve bu teminatın yönetim kurulu üyelerinin kişisel varlıklarıyla desteklenmesini şart koşuyor.

Nadal, 2011 yılından bu yana 67778 numarayla Real Madrid'in onursal üyeliğini taşıyor. Bu da kıdeminin o tarihten itibaren hesaplanması halinde, 2031 yılında 20 yıllık uzun süreli üyelik şartını yerine getireceği anlamına geliyor.

Ancak yönetim kuruluna katılması, kendisine bir başka olası yol da açıyor. Zira düzenlemeler, başkanlık görevinin kalıcı olarak boşalması halinde yönetim kurulunun, üyelerinden birini bu göreve getireceğini, kararın ardından onaylanmak üzere genel kurula sunulacağını, bunun da tüzükte öngörülen diğer şartların göz ardı edilmesi anlamına gelmeyeceğini öngörüyor.

Nadal, geçmişte Real Madrid başkanlığı fikrine duyduğu hayranlığı gizlemedi; ancak bunu doğrudan hedefleri arasına koymadı. 2024 yılında La Sexta kanalında Ana Pastor'un sunduğu El Objetivo programında verdiği röportajda şöyle demişti: "Elbette bundan memnuniyet duyarım, ama bu gelecek planlarım arasında değil." Açıklamaları, görev için yarışa girme yönünde açık bir istek dile getirmeden, bu olasılığın kapısını aralık bırakıyordu.

Mayıs 2026'da Nadal, Enrique Riquelme'nin Real Madrid başkanlığına adaylığını destekleyebileceğinden söz eden raporlarla ilişkilendirilmesini yalanladı; Florentino Perez'e duyduğu saygıyı ve kendi projelerine odaklandığını vurgularken, gelecekteki herhangi bir olasılığın kapısını da kapatmadı.

Şimdiyse tenis efsanesinin önünde, kraliyet kulübü içinde idari deneyimine başlaması için gerçek bir fırsat var. Perez'in halefi olmaya hazırlandığına dair kesin işaretler bulunmasa da, yönetim kuruluna girişi, çerçevesini idari deneyiminin, gelecekteki hedeflerinin ve adaylık şartlarını ne ölçüde karşıladığının belirleyeceği bu olasılığa yönelik ilk adımlarını temsil edebilir.