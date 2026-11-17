Santos forveti Neymar, bir sonraki Copa America ve 2030 Dünya Kupası hakkında gelen soruların ardından Brezilya millî takımına gelecekte dönme ihtimalini dışlamadı. Pazartesi günü Guarulhos'ta bir Kings League Kupası maçına katılan tecrübeli hücumcu, ülkesinin ünlü sarı formasını yeniden giymeyi hâlâ hayal ettiğini söyledi.

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Neymar millî takıma dönüş sinyali verdi

Neymar, São Paulo metropol bölgesindeki Trident Arena'da Furia'nın Funkbol ile oynadığı maçı izlerken Brezilyalı taraftarların millî takıma yeniden çağrılabileceğine dair umutlarını artırdı. Yakın arkadaşı Cris Guedes ile birlikte Furia'nın eş başkanlığını yürüten Santos'un 10 numarası, salona kulüp takım arkadaşları Philippe Coutinho ve Arthur ile geldi. Yayın kabininde Guedes'e katılan hücumcu, 5-4'lük geri dönüş yenilgisi sırasında gözleri kapalı şekilde Başkan Penaltısı'nı gole çevirdikten sonra geleceği hakkında konuştu.

Arkadaşı millî takıma dönüş konusunda takıldı

Canlı yayın sırasında Guedes, Neymar'a Counter-Strike oyuncusu Fallen'ın 2030 Dünya Kupası'na kadar profesyonel futbol oynamayı sürdürme önerisini kabul edip etmeyeceğini sordu.

O tarihe kadar devam etme niyetini doğrulayan forvet, "Dünya Kupası'na kadar futbol oynayacağım, bu açık" yanıtını verdi.

Ardından Guedes, turnuvanın dört yıllık döngüye geçmesine ve bir sonraki organizasyonun muhtemelen ABD'de 2028'de düzenlenecek olmasına rağmen, yanlışlıkla bir sonraki Copa America'nın 2027'de yapılacağını söyledi. Neymar'ın kafası karışırken arkadaşı ona takıldı: "İpucunu anla, sarı... Sarı sana yakışıyor."

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Santos formasına ve geçmişteki millî takım maçlarına atıfta bulunan Neymar, "Beyaz bana yakışıyor; sarı da yakışmıştı, rahat bırak beni" diye karşılık verdi.

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Fiziksel durumundaki iyileşme turnuva ihtimalini gündeme getirdi

Arthur, takım arkadaşına Brezilya formasının yakıştığını söyleyince Guedes, Neymar'ın fiziksel durumundaki iyileşmeyi göz önüne alarak yaklaşan Copa America'nın 2030'a giden yolda bir basamak olabileceğini savundu.

Neymar'ın maç sayısını Paris Saint-Germain dönemindekiyle karşılaştıran Guedes, "PSG'den beri bir yılda bu kadar çok maç oynamamıştın, dolayısıyla PSG dönemindekinden daha iyisin. Ben şimdiden hayal kurmaya başladım" dedi.

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Millî takıma yeniden çağrılma ihtimaline kapıyı açık bırakan Neymar ise "Hayal kurmanın maliyeti yok, ben de hayal kuruyorum dostum..." yanıtını verdi.

Planları 2030'a uzanıyor

Şakayla karışık sözleri Brezilya millî takımına çağrılacağını garanti etmese de Neymar'ın 2028 Copa America öncesinde yeniden adaylar arasına girebilmesi için Santos'ta fiziksel durumunu koruması kritik önem taşıyacak. Profesyonel olarak 2030 Dünya Kupası'na kadar oynama hedefine ulaşması, önümüzdeki sezonlarda vücudunun nasıl dayanacağına büyük ölçüde bağlı olacak. Forvet, 11'e 11 futbol kariyerinin ötesinde, mevcut Santos takım arkadaşlarıyla birlikte 2030'da Furia adına resmî bir Kings League maçına çıkabileceğinin de sinyalini verdi .