Bournemouth Teknik Direktörü Marco Rose, takımının perşembe günü Celta Vigo karşısında 10 kişiyle geri dönerek kulüp rekoru olan üst üste 10. galibiyetini almasının ardından Avrupa Ligi hedeflerine destek verdi. Bafode Diakite'nin erken gelen kırmızı kartına rağmen Bournemouth, İspanya'da 2-1 kazanarak Avrupa'daki ilk sezonuna yaptığı kusursuz başlangıcı sürdürdü.

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Bournemouth, İspanya'da Celta'yı şaşırttı

İlk yarıyı geride kapatıp kırmızı kart gören Bournemouth, İspanya'da kazanarak galibiyet serisini uzattı . Iago Aspas, Celta'yı kavisli bir vuruşla öne geçirmişti. Bafode Diakite ise Couhaib Driouech'in ayak bileğine yüksek bir müdahalede bulunduğu gerekçesiyle 23. dakikada VAR incelemesinin ardından oyundan atıldı. İkinci yarıda Alvaro Rodriguez ve oyuna sonradan giren Rayan'ın golleri maçı tersine çevirirken Celta'nın üç golü ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı.

Rose, Avrupa'da kupa hayaline kapıyı açık bıraktı

Bu çarpıcı geri dönüşün ardından Bournemouth, Avrupa Ligi puan tablosunun zirvesine yerleşti . Beş maçta beş galibiyete ulaşan takım, 1961-62'de Nürnberg ve 1972-73'te Ararat'ın ardından Avrupa'daki ilk beş büyük organizasyon maçını kazanan üçüncü takım oldu. Rose, maç öncesinde Opta süper bilgisayarının yüzde 26 şampiyonluk şansı verdiği turnuvanın favorileri arasında gösterilen takımına yönelik beklentileri azaltmaya yanaşmadı.

Rose, TNT Sports'a şunları söyledi: "Hayal kurmak her zaman serbesttir. Böyle bir organizasyona katıldığınızda mümkün olan en iyi sonuçları elde etmek istersiniz ama önümüzde daha çok maç ve uzun bir yol olduğunu biliyoruz.

"Şimdi hedefimiz ilk sekize girip bir Premier Lig kulübü olarak daha da fazla maç oynamaktan kaçınmak. Sonrasına adım adım bakabiliriz. Bizim durumumuzda mütevazı kalmak ve çok çalışmak iyi bir şey."

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Alman teknik direktör yönetiminde dikkat çekici dönüşüm

Perşembe günkü galibiyetle Bournemouth, Ağustos 2023'te Liverpool'un Newcastle United'ı yenmesinden bu yana herhangi bir organizasyonda ilk yarıyı 10 kişiyle geride kapatıp kazanan ilk Premier Lig takımı oldu. Rose, önceki lig maçının ilk 11'inde sekiz değişiklik yapmasına rağmen takımı kırmızı kartın ardından daha iyi oynadı. Bournemouth, ilk yarıdaki üç şutuna karşılık ikinci yarıda yedi şut çekti.

Rodriguez'in Amine Adli'nin içeri doğru falso alan ortasını kafayla gole çevirmesi maçın gidişatını değiştirdi. Ardından oyuna sonradan giren Adrien Truffert ve Marcus Tavernier, Rayan'ın galibiyet golünü hazırladı. Bu sonuç, Andoni Iraola'nın halefinin yaşadığı olağanüstü yükselişin son halkası oldu. Rose'un takımı, 10 Ekim'de Chelsea'ye 5-1 yenildikten sonra ligde henüz galibiyet alamamış ve düşme hattının hemen üzerinde bulunuyordu. Ardından her maçta en az iki gol atarak üst üste 10 galibiyet elde etti.

Fulham deplasmanına kadar süre kısa

Rose'un takımı, Premier Lig'de pazar günü Fulham deplasmanına çıkacak. Beşinci sıradaki Bournemouth, ikinci sıranın yalnızca dört puan gerisinde ve yakaladığı ivmeyi ligde de sürdürmek istiyor. Batı Londra'da alınacak bir galibiyet daha dikkat çekici seriyi uzatırken Avrupa ve lig maçlarını bir arada götürmenin yarattığı baskıyı da hafifletecek.