Suudi spor yorumcusu Velid el-Ferrac, önümüzdeki dönemde yapılması planlanan Suudi Futbol Federasyonu seçimlerine ilişkin gizemli bir mesaj verdi.

Suudi Futbol Federasyonu'nun eski başkanı Yasir el-Mishal, Suudi Arabistan Milli Takımı'nın ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'na sekizinci grubun sonuncusu olarak veda etmesinin ardından görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.

Suudi Futbol Federasyonu'nun seçim komitesi, olağanüstü genel kurul toplantısı düzenlenerek yapılacak seçimlerin tarihini önümüzdeki 30 Ağustos olarak belirlediğini açıkladı.

El-Ferrac, "X" sitesindeki resmi hesabından paylaştığı bir tweette şunları yazdı: "Suudi Futbol Federasyonu'nun başkanlığı ve üyeliği bir hayal, bir onur ve bir arzudur; ancak herkese göre değildir. Hayal kuranlara, hırslı olanlara ve hevesli olanlara tavsiyem: Hayal kurun ama sınırlarınızı bilerek."

Bu açıklama, Suudi Futbol Federasyonu yönetim kurulu koltukları için adaylık başvurularının açılmasından bir gün önce geldi; başvurular önümüzdeki 1 Ağustos Cumartesi gününe kadar devam edecek.

Hatırlatmak gerekirse, Yasir el-Mishal 2019 yılından bu yana Suudi Futbol Federasyonu'nun yönetimini üstlenmişti ve Suudi Arabistan Milli Takımı onun döneminde herhangi bir kupa kazanmayı başaramadı; en dikkat çekici başarı ise grup aşamasından elenmeden önce iki kez Dünya Kupası'na katılmak oldu.