Luciano Spalletti, Juventus'un Fiorentina ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından hayal kırıklığını dile getirerek takımının doksan dakika boyunca yüksek seviyede oynayamamasını sorguladı. Stadio Artemio Franchi'de mücadeleci bir geri dönüş sergilemelerine rağmen teknik direktör, Juventus'un büyük kupalar için mücadele etmek üzere gereken seviyeden hâlâ çok uzak olduğunu kabul etti.

Reklam

Spalletti, istikrarsız Juventus'tan daha fazlasını istiyor

Spalletti, Fiorentina ile oynanan ve büyük karışıklığa sahne olan beraberliğin ardından hayal kırıklığını gizlemedi. Takımının şu anda şampiyonluk mücadelesini sürdürecek zihinsel dayanıklılıktan yoksun olduğunu ima etti. Juventus zaman zaman kalitesini gösterse de Fiorentina'nın son düdüğe kadar maçın içinde kalmasına yol açan konsantrasyon kayıpları yaşadı. Teknik direktör, oyuncularının maçın kritik bölümlerinde taktik açıdan gösterdiği düşüşe özellikle dikkat çekti.

Spalletti, Sky Sport Italia'ya yaptığı açıklamada, "Bazı şeyleri geliştirmek istiyorum ama birkaç kez önce bireysel olarak, ardından takım olarak en üst seviyemizde olamadığımızı gördük. Aynı maçta çok basit hatalar yapıyoruz, sonra bize golü getiren hamleleri yapıyoruz ama ardından maçı bitiremiyoruz. Çeşitli konularda biraz gelişmemiz gerekiyor. Sergilememiz gereken futbol seviyesi düşünüldüğünde kolay pozisyonları sonuca dönüştüremedik" dedi.

Teknik direktörden 'safça' alan savunmasına sert eleştiri

Spalletti, kolay bir ilk golü yedikten sonra takımının kırılgan savunma düzenini hedef aldı. Deneyimli teknik adam, savunmadaki farkındalık eksikliğinden duyduğu rahatsızlığı açıkça gösterdi. Özellikle Mateo Pellegrino'nun takımını cezalandırarak gol perdesini açmasına yol açan duran top savunmasındaki büyük hataya işaret etti. O köşe vuruşunun ayrıntılarına değinen Spalletti, oyuncularının alan savunmasındaki görevlerini katı ve safça yorumlamasından yakındı.

"Orada boş bir alanımız olduğunu gördükleri için topu arka direğe gönderdiler. Ama sahada olup alan savunması düzenini oluşturanların, rakiplerin bulunduğu yere göre bu düzeni değiştirmesi gerekir" diye ekledi.

Reklam Reklam

Taktik istikrar sağlanamıyor

Spalletti'nin başlıca şikâyeti, takımın yüksek seviyede performansı kısa sürelerin ötesine taşıyamaması. Juventus'un iyi bir başlangıcın ardından oyun düzenini kaybedip özgüven yitirdiği, tekrarlanan bir duruma dikkat çekti. Teknik direktöre göre maç boyunca net bir oyun kimliği ortaya konamaması, kulübün Serie A puan tablosunda gerçek potansiyeline ulaşmasını engelliyor.

Related Topics

Spalletti, DAZN'a şunları söyledi: "Bazen çok basit sorunların içinde boğuluyoruz, ardından güvenimizi ve sakinliğimizi de biraz kaybediyoruz. On dakika boyunca bazı şeyleri iyi yapıyoruz, sonra oyuna katılmıyoruz ve istikrar sağlayamıyoruz. Bazen harekete geçmiyor, karar vermiyoruz. Bir şey yapmamız gerekiyor; tereddütte kaldığımızda bu bir soruna dönüşüyor. Tereddüt edenler önemli bir sonuç elde etmeyi neredeyse hiç başaramaz. Pek mutlu değilim çünkü önemli bir hedefe ulaşmayı amaçlayabilmek için gereken seviyede istikrarlı bir futbol sergilemiyoruz."

Soyunma odasını kaybetme endişesine yanıt

Performansın yarattığı belirgin gerilime rağmen Spalletti, takım üzerindeki etkisini kaybettiği yönündeki iddiaları reddetti. Maç sonrası basın toplantısında teknik adama, oyuncuların artık talimatlarını dinlememesinden korkup korkmadığı soruldu. Bu iddialara hızla karşı çıkan Spalletti, sahada son dönemde yaşanan hayal kırıklıklarına rağmen teknik ekip ile oyuncular arasındaki ilişkinin güçlü olduğunu vurguladı.

Reklam

"Takımı kaybetmekten korktum mu? Bunlar ortaya konması gereken donanımın bir parçası. Onları kaybetmem söz konusu değil. Her gün bütün çocuklarıma sarılıyorum, onlarla konuşuyorum. Yöneticiler de hep orada, bizi izliyor ve denetliyor. Daha iyisini yapmak için çözüm arıyorum. Buna oldukça yakınız da çünkü bu akşam maçın bir bölümünde çok iyi oynadık" dedi.