Hayal kırıklığı yaratan sonuçlara rağmen Almanya, Klopp'un kılına dokundurtmuyor

Jürgen Klopp'un Almanya Milli Takımı'ndaki başlangıcı sonuçlar açısından ideal olmadı. Takım, bugün UEFA Uluslar Ligi'nde Hollanda ile oynanacak kritik maç öncesinde grubunda üçüncü sırada bulunuyor. Ancak tecrübeli teknik adam ülkesinde herhangi bir eleştiri fırtınasıyla karşı karşıya değil. Aksine kişiliği, iletişim tarzı ve Almanya Milli Takımı'nı yeniden inşa etmeye yönelik yeni projesine duyulan güven sayesinde medyadan açık bir destek görüyor.

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UEFA Uluslar Ligi'ne erken veda etmek hâlâ olası bir senaryo olsa da Almanya'daki atmosfer, sonuçlardaki düşüşün yaratması beklenen endişeyi yansıtmıyor. İlgi daha çok Klopp'un göreve geldiğinden bu yana uygulamaya başladığı değişikliklere ve Die Mannschaft'ı eski konumuna döndürebilecek yeni bir kadro kurma çabasına odaklanmış durumda. Bu bilgiler "Foot Mercato" tarafından aktarıldı.

Alman teknik adam, milli takım kadrosunda kapsamlı değişikliklere gitme kararı almıştı. İlk milli arada 44 oyuncuyu davet eden Klopp, mevcut kampta bu sayıyı 24'e indirdi. Amaç, mümkün olduğunca fazla oyuncuyu tanımak ve genç yeteneklere kendilerini kanıtlama fırsatı vermekti.

Ancak başlangıç beklenen sonuçları getirmedi. Almanya, sahasında Yunanistan'a sürpriz bir şekilde yenildi, rövanşta ise beraberlikle yetindi. Bu sonuçlarla grupta geride kalan takım 8 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Klopp'un uygulamak istediği, yoğun hücum futbolu anlayışıyla bilinen oyun tarzının belirgin şekilde ortaya çıkması için ise daha fazla zamana ihtiyaç var.

Yine de yeni teknik adamın projesini destekleyen bazı olumlu işaretler de mevcut. Bunların başında Florian Wirtz'in milli takımdaki dikkat çekici performansı geliyor. Bunun yanı sıra kanat oyuncuları Gruda ile Scherhant ve bek Trio gibi iyi performans sergileyen yeni yüzler de öne çıktı. Bu oyuncular, Klopp'un seçenek havuzunu genişletmeye ve genç oyunculara şans vermeye dayalı politikasından faydalandı.

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Ayrıca teknik adam, ilk milli arada tüm as oyuncularından yararlanamadı. Kai Havertz ve Nico Schlotterbeck gibi etkili isimlerin yokluğu, teknik ekibe takımın oyun yapısının henüz tam olarak oturmamasıyla ilgili bazı gerekçeler sunuyor.

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Bu bağlamda "Fussball Transfers" sitesinden gazeteci Julian Jasch, Klopp'un Almanya'da gördüğü desteği şu sözlerle anlattı: "Açıkçası şu anda Klopp'ta herhangi bir olumsuz nokta ya da eleştirilecek bir şey görmüyorum. Oyun tarzına etkisi hakkında konuşmak için henüz erken olduğu açık, ancak iletişimi Nagelsmann'ınkinden çok daha iyi."

Alman gazeteci, ilk maçlarda 44 oyuncunun davet edilmesinin genç yeteneklere fırsat tanımak açısından önemli bir karar olduğunu da ekledi. Jasch, bu politikanın meyvelerini vermeye başladığını, özellikle milli takımda forma giydikleri maçlarda olumlu sinyaller veren Trio ve Scherhant'ın bunun örneği olduğunu vurguladı.

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Alman medyasının Klopp'a duyduğu hayranlık yalnızca teknik kararlarıyla sınırlı değil. Kişiliği ve medya karşısındaki duruşu da büyük ilgi görüyor. Liverpool'un eski teknik direktörü, basın toplantılarında açık sözlülüğü esprili bir tavırla birleştiren bir üslup benimsiyor. Bu da sonuçlar kötü gittiğinde bile gazeteciler ve taraftarlar nezdinde belli bir güven kazanmasına yardımcı oluyor.

Son basın toplantısı bunun açık bir örneğiydi. Klopp, Hollanda karşısındaki önemli maç öncesinde baskıyı hafifletmek için ironiye başvurdu ve FIFA Başkanı Gianni Infantino hakkında alaycı bir yorumda bulundu . Bu sahne, Klopp'un alışılmış kişiliğini ve gergin atmosferi mizah anlarına dönüştürme becerisini yansıttı.

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Ancak bu neşeli atmosferin ardında Klopp'un, geçici sonuçlarla ya da erken karşılaştırmalarla meşgul olmaktan uzak durarak Almanya Milli Takımı'nda kendisini bekleyen işe daha fazla odaklandığı görülüyor. Teknik ekibin son dönemde yaptığı çalışmaların önemini vurgulayan Klopp, "Şu ana kadar yaptığımız iş, her şeyden önce geliyor" dedi.

Bu açıklamalar, Klopp'un görevinin başındaki en önemli sınavından önce geldi. Almanya, grup hesapları açısından büyük önem taşıyan maçta Hollanda ile karşılaşacak. Yeni bir puan kaybı, Die Mannschaft'ı UEFA Uluslar Ligi'nde çeyrek finale yükselme şansından mahrum bırakabilir.

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Sonuç baskısı ile Alman medyasının güveni arasında kalan Klopp, teknik direktörlük dünyasındaki büyük birikiminden ve ülkesinde geniş çapta takdir gören kişiliğinden yararlanarak fikirlerini hayata geçirmek için yeterli zamanı kazanmaya çalışıyor. Ancak Hollanda maçı, kişiliğine duyulan hayranlığın zamanla sahada olumlu sonuçlara dönüşebileceğini göstermek için önemli bir fırsat olacak.