İngiltere, Cumartesi günü Yeni Zelanda karşısında pek ikna edici olmayan bir hazırlık maçı galibiyeti elde etti. Florida'da maçın temposu düşüktü ve kalite farkı, gerçek bir rekabetin yaşanmasına engel olacak kadar büyüktü. Harry Kane, ilk yarının uzatma dakikalarında kafasıyla attığı golle takımına 1-0'lık minimal bir galibiyet kazandırdı.

Maçın ilk dakikalarında Tampa'daki Raymond James Stadyumu'nda pek bir hareketlilik yaşanmadı. John Stones'un kafa vuruşunun kaleci tarafından kurtarılması dışında, İngiltere Yeni Zelanda kalecisi Max Crocombe'u tehdit edemedi.

Eski Ajax kaptanı Jordan Henderson'ın güzel bir derin pası, maçın ilk büyük fırsatının temelini oluşturdu. Ollie Watkins geniş bir alan buldu, ancak topa tamamen yanlış vurdu ve şutu kale önünden dışarıya gitti.

Harry Kane, kısa süre sonra iki kez kendini gösterdi. İlk önce bir şutla, ardından da yakın mesafeden bir kafa vuruşuyla. Her iki seferde de Crocombe hazırdı. Eski NAC orta saha oyuncusu Matthew Garbett, Yeni Zelanda'nın tek tehlikesini yarattı. Sert şutu, Jordan Pickford tarafından köşeden uzaklaştırıldı.

İlk yarı bitiminde İngiltere nihayet golü buldu. Djed Spence'in ortası Kane'in kafasına mükemmel bir şekilde geldi ve Kane, topu sadece hafifçe dokunarak Crocombe'u uzak köşeden geçmeyi başardı: 1-0. Devre arasında milli takım teknik direktörü Thomas Tuchel ilk on birini tamamen değiştirdi.

Tuchel'in yaptığı çok sayıda değişiklik, İngiltere'nin oyununa pek fayda sağlamadı. Jude Bellingham, Rio Ngumoha, Ivan Toney ve Barcelona'dan transfer edilen Anthony Gordon gibi hücum güçlerinin varlığına rağmen, büyük fırsatlar sınırlı kaldı ve keskinlik eksikliği hissedildi.

Yeni Zelanda, yıldız forvet Chris Wood'un 75 dakika sahada kalmasına rağmen hücumda pek varlık gösteremedi. İngiltere, maçın sonlarında Gordon'un kavisli şutundan öteye gidemedi.

İngiltere, Dünya Kupası başlamadan önce 10 Haziran'da Kosta Rika ile hazırlık maçı yapacak. Bu dostluk maçından bir hafta sonra, The Three Lions ilk grup maçında Hırvatistan ile karşılaşacak. Ardından Gana (23 Haziran) ve Panama (27 Haziran) ile karşılaşmalar gelecek.

Yeni Zelanda ise başka hazırlık maçı oynamayacak ve böylece 16 Haziran'da İran ile oynayacağı ilk grup maçına tam olarak hazırlanabilecek. Ardından The All Whites, Mısır (22 Haziran) ve Belçika (27 Haziran) ile karşılaşacak.



