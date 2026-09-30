Hayal kırıklığı yaratan hareketin ardından açıklığa kavuşturulması gerekenler: Cristiano Ronaldo nedeniyle kriz toplantısı mı?

Portekiz gazetesi A Bola, gergin durumu netleştirmek için Ronaldo, milli takım teknik direktörü Jorge Jesus ve federasyon başkanı Pedro Proenca arasında bugün çarşamba günü bir kriz toplantısı yapılacağını yazdı.

Daha önce de hücum yıldızı ile Jesus arasında bir görüşme gerçekleştiği belirtildi. Gazetenin haberine göre bu görüşme iyi geçti ve iki taraf üzerinde de olumlu bir izlenim bıraktı. Şimdi içerdeki "gerilimlerin" giderilmiş olması umuluyor. Record da oyuncu ile teknik direktör arasında bir uzlaşma sağlandığını yazdı.

Ronaldo, geride kalan Norveç karşılaşmasında Uluslar Ligi maçında (2-1) sürpriz şekilde süre almamış, maçın tamamını kulübede geçirmişti. Bu durum, Al-Nassr süper yıldızında belli ki ciddi bir hayal kırıklığı yarattı; zira maçın ardından takım arkadaşlarıyla birlikte deplasmana gelen taraftarlara gitmek yerine tek başına soyunma odası koridorlarına yöneldi.

Ronaldo'nun teorik olarak oynayabilecek durumda olmasına rağmen Selecao'nun resmi bir maçında son kez süre almadığı karşılaşma, EURO 2008'de grup aşamasında İsviçre'ye karşı alınan 2-0'lık yenilgiydi. O tarihten bu yana kadroda olduğu her dönemde en az bir dakika sahada kaldı.

Jesus, Ronaldo'ya neden şans vermediğini, "Planım onu ikinci yarıda oyuna sokmaktı ama maçın gidişatı farklı gelişti. Onun özelliklerine sahip bir forveti oyuna almak mantıklı olmadı" sözleriyle açıkladı.

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Cristiano Ronaldo, Portekiz'le antrenmanı da mı kaçırdı?

A Bola ayrıca Ronaldo'nun Danimarka ile oynanacak bir sonraki maç öncesindeki Portekiz antrenmanına da katılmadığını yazdı. Federasyonun bunu, 41 yaşındaki oyuncunun antrenman seansı için ihtiyaç duyduğu ekipmanın yetersiz olmasıyla açıkladığı belirtildi.

Bu nedenle Danimarkalılara karşı oynanacak karşılaşmada (perşembe, 20.45) Ronaldo'nun forma giymesi beklenebilir. İki maçta alınan altı puanla Portekiz, süper yıldızının katkısı olmadan da şu anda 4. Grup'ta zirvede yer alıyor. Selecao, İskandinavlara karşı alınacak bir galibiyetle kusursuz "ilk devreyi" tamamlayabilir.