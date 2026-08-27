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Real Valladolid CF v Valencia CF - La Liga EA SportsGetty Images Sport

Çeviri:

"Hayal kırıklığı yaratan bir hakem ve etkili hatalar": Barcelona, Bilbao karşısında penaltıyı hak etti mi?

Barcelona - Athletic Bilbao
Barcelona
Athletic Bilbao
La Liga
A. Gordon
İspanya
İngiltere

Maç hakemi için zayıf bir değerlendirme

Barcelona ile Athletic Bilbao arasındaki maçta, Katalan takımının futbolcuları, yeni transfer Anthony Gordon'un ceza sahası içinde yere düşmesinin ardından penaltı talebinde bulundu.

Hakem kararlarını analiz etme konusunda uzmanlaşmış "Archivo VAR" hesabı, Barcelona'nın bu pozisyonda penaltıyı hak etmediğini doğrularken, maçın hakeminin oyunu devam ettirme kararının doğru olduğunu belirtti.

Hesap, X platformunda paylaştığı bir gönderide, Gordon'un topu Athletic Bilbao savunmacısı Hugo Rincon ile temasa geçmeden önce takım arkadaşı Raphinha'ya aktardığına dikkat çekerek, bu temasın dikkatsizce olmadığını ve faul kararı gerektirmediğini açıkladı.

Hesap ayrıca, İngiliz futbolcunun temas gerçekleşmeden önce topu zaten bıraktığını ve bunun da kurallara göre penaltı verilmesini gerektirecek seviyeye ulaşmayan bir durum olduğunu ekledi.

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"Archivo VAR"ın eleştirisi bu pozisyonla sınırlı kalmadı. Hesap, resmi sitesi üzerinden hakem Ortiz Arias'a 10 üzerinden 4 gibi düşük bir not verdi ve maçı yönetmede hayal kırıklığı yaratan bir performans sergilediğini, bazı pozisyonların değerlendirilmesinde etkili birçok hata yaptığını değerlendirdi.

Hesap, hakemin bir pozisyonda iki eş zamanlı faul sonrası avantaj kuralını uygulamada hata yaptığını, ayrıca Xavi Espart'ın hak ettiği açık bir sarı kartı görmezden geldiğini ve Lamine Yamal'a, kırmızı kart sınırında olarak nitelendirdiği bir müdahalesinin ardından sarı kart göstermediğini açıkladı. Buna karşılık, Gordon pozisyonunda Barcelona'ya penaltı verilmemesi de dahil olmak üzere bazı diğer kararlarda isabetli davrandığını belirtti.

Söz konusu pozisyon, iki takımın İspanya La Liga'daki serüvenlerinin açılışında oynanan Barcelona - Athletic Bilbao karşılaşmasında yaşandı. Kendi sahasında oynayan Katalan takımı, 37. dakikada Raphinha ve 81. dakikada Fermin Lopez'in golleriyle karşılaşmayı 2-0 kazandı ve Hansi Flick'in takımı yeni sezondaki ilk üç puanını topladı.

Maçta İspanyol yıldız Rodri, ikinci yarıda oyuna sonradan girerek Barcelona forması altında ilk kez sahaya çıktı. Takım güçlü bir hücum performansı sergiledi ve birçok fırsat yaratsa da kaleci Unai Simon'un parlak performansı Katalan takımının gol hasadını artırmasına engel oldu.

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