Gian Piero Gasperini, Roma'nın Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United karşısında yaşadığı son çöküşün kendilerinde buruk bir tat bıraktığını kabul ederek bu yenilginin Real Madrid karşısındaki önceki başarısızlıklarından daha ağır bir ders niteliği taşıdığını söyledi. Roma, Old Trafford'da iki gollük üstünlüğünü heba etti. Bu da Avrupa macerası boyunca takımı etkileyen endişe verici zihinsel kırılganlığın bir kez daha ortaya çıktığını gösterdi.

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Old Trafford'da avantaj elden kaçtı

İtalyan ekibi maça tamamen hâkim görünüyordu. Matias Soule'nin golü ve Donyell Malen'in penaltısıyla 18 dakika dolmadan 2-0 öne geçti. Roma farkı artırmak için birçok fırsat yakalasa da bunları değerlendiremedi.

Bruno Fernandes'in tekrarlanan penaltıyı gole çevirmesiyle maçın seyri dramatik biçimde değişti. Bu gol, 10 Eylül'den bu yana maç kazanamayan ev sahibi ekibin güçlü geri dönüşünü başlattı. Matheus Cunha, son bölümde attığı iki golle United'ın 3-2'lik çarpıcı galibiyetini getirdi.

Gasperini, Roma'nın çöküşünü değerlendirdi

Sky Sport Italia'ya konuşan Gasperini, Fernandes'in penaltısından sonra maçın seyrinin nasıl kökten değiştiğini anlattı. «Real Madrid maçından farklıydı. O maçta her şey son yedi veya sekiz dakikada, kornerlerden sonra oldu ve geri dönüşün gerçek bir işareti yoktu» dedi. «Bu kez penaltıdan sonra Manchester United'da bir anda büyük bir coşku ortaya çıktı ve biz buna ayak uyduramadık.»

İtalyan teknik adam, takımının öne geçtiği maçlarda üstünlüğünü koruyamamasına ilişkin kaygı verici bir eğilim olduğunu kabul etti. «Bunun tesadüf olduğunu düşünmüyorum ama maçların birbirinden farklı olduğunu da düşünüyorum» diye ekledi. «Bu akşam ilk yarıda yaptığımız gibi onların forvetlerine baskı uygulayacak gücümüz yoktu. Üstelik penaltı ve beraberlik golüne yol açan hata, maçın gidişatını gerçekten değiştirdi.

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«Manchester United'a karşı mutlaka baskı altında kalacağınız 15-20 dakikalık bir bölüm olur. Bu bölümü hasarsız atlatabilirseniz sorun yaşamazsınız.»

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Avrupa'da ağır bir ders

Gasperini, ikinci yarıdaki taktik eksikliklerini değerlendirirken Old Trafford'daki çöküşün, Real Madrid karşısında son dakikalarda yaşadıkları çöküşten daha öğretici olduğunu söyledi. «Açıkçası bu maçtan, Real Madrid maçından daha fazla şey öğrendik. O maçta yaşananlar öngörülemez görünüyordu. Bugün ise Old Trafford'un takımı ileri ittiği anlar oldu; gelecekte bu durumlarla daha iyi başa çıkabilmeliyiz» diye kabul etti.

Taktik değişikliklere değinen Gasperini, takımının United'ın yoğun baskısına uyum sağlayamadığını belirtti. Şöyle devam etti: «Devre arasında değişiklikler yaptılar ve kaybedecek bir şeyleri kalmamıştı. Bu yüzden önde baskı kurdular. Belki de o durumda uzun toplardan daha fazla yararlanmalıydık.

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«Sorun, artık onların oyuncularını takip edemememizdi. Böylece hem baskıda üstünlük sağladılar ve oynamamıza izin vermediler hem de hücumlarda etkili oldular.

«Bu bize bazı sorunlar çıkardı. Muhtemelen daha fazla müdahaleyle ritimlerini kesmeye ve tempoyu düşürmeye çalışmalıydık. Maçın gidişatı penaltı ve skoru 2-2'ye getiren pozisyonla değişti.»

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Takımın psikolojik kırılganlığı da öne çıkan konulardan biriydi. Gasperini, maçın gidişatı tersine döndüğünde oyuncularının paniğe kapıldığını kabul etti. «Bu doğru, Real Madrid'e karşı da oldu. Belki de galibiyetin elinizden kaydığını gördüğünüzde bir hayal kırıklığı başlıyor» diye ekledi. «Yine, ne pahasına olursa olsun sonuç alma baskısını takımın üzerinden kaldırmamız gerekiyor. Bu yüzden bu maç, diğerlerinden daha fazla şey öğrenmemize yardımcı olacak.»

Sakatlık krizi sürerken lig maçına odaklanacaklar

Roma, artan sakatlıkların damga vurduğu zorlu bir dönemden geçerken hızla toparlanmak zorunda. Kaleciler Mile Svilar ve Pierluigi Gollini'nin yanı sıra önemli saha oyuncuları Paulo Dybala, Manu Kone ve Lorenzo Pellegrini'nin de forma giyememesi nedeniyle kadrodaki seçenekler ciddi ölçüde azaldı. Devyne Rensch'in kas sorunuyla maçtan erken çıkması, mevcut sıkıntıları daha da artırdı.

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Dört maçta topladığı dört puanla Şampiyonlar Ligi puan tablosunda 19. sırada bulunan Roma'nın Avrupa'daki umutları belirsizliğini koruyor. Ancak Serie A'da hâlâ yenilgi almadı ve cumartesi günü Sassuolo'yu ağırlayacağı maçta ligde toparlanmayı hedefleyecek.