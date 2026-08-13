Hayal gerçek oldu: Bellingham, Mourinho'nun projesine bağlılığını ilan etti

Dünya Kupası'ndaki üçüncülük, Real Madrid'in orta saha yıldızı için yolun sonu değil, aksine beyaz kaledeki kariyerinin en önemlisi olarak gördüğü bir sezona doğru yeni bir başlangıç noktası oldu.

Real Madrid'in İngiliz milli yıldızı Jude Bellingham, milli takım görevinin ardından Valdebebas antrenman tesisine dönüşünün hemen sonrasında kulübün resmi kanalı RMTV'ye verdiği ilk röportajda, José Mourinho önderliğindeki yeni teknik heyetle çalışmaya duyduğu büyük heyecanı dile getirdi.

Bellingham şunları söyledi: "Sanki onunla zaten bir bağım varmış gibi hissediyorum. Mourinho gibi bir teknik direktörle çalışmak benim için gerçekleşen bir hayal. Onu görmek için sadece bir fırsatım oldu, ama onun hakkında daha fazla şey öğrenmek için gerçekten heyecanlıyım."

İngiliz yıldız, yeni sezonun hazırlık programının zorluğundan da bahsederek şunları vurguladı: "Sıcakta çok koşuyorum ve takım arkadaşlarımla çok futbol oynuyorum. Zor bir şey, ama keyif almak için iyi. Bu tür sıkı çalışmayı gerçekten seviyorum."

Bellingham, Real taraftarlarına iddialı bir mesaj vererek şöyle konuştu: "Artık daha olgunum ve daha fazla tecrübeye sahibim. Yeni oyuncular ve teknik direktörle birlikte bu sezona dair içimde güzel bir his var."

Bellingham sözlerini şöyle noktaladı: "Bu kulüp için oynamak benim için büyük bir onur. Önümüzdeki uzun yıllar boyunca burada kalmayı umuyorum." Bu sözlerle, Real Madrid forması altında kupalar kazanma isteğine de açıkça işaret etti.