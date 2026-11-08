Barcelona, Arjantinli Diego Simeone'yi İspanya La Liga'da benzeri görülmemiş tarihi bir rekora tek başına ulaşmaktan mahrum bıraktı.

Barcelona, bu gece Metropolitano Stadı'nda İspanya La Liga kapsamında oynanan karşılaşmada Atletico Madrid'i 2-1 mağlup etti.

Simeone, İspanya La Liga tarihinde en çok galibiyet elde eden teknik direktörler sıralamasının tek başına zirvesine oturmak için galibiyet elde etmeyi umuyordu.

Geçen hafta, Levante karşısında alınan 2-0'lık galibiyetin ardından Atletico Madrid teknik direktörü Diego Simeone, İspanya La Liga'da kırmızı-beyazlıların başında yönettiği toplam 565 maçtaki 344. galibiyetine ulaşmıştı.

Simeone, Atletico Madrid ile İspanya La Liga maçlarında 123 karşılaşmada berabere kalırken, 98 mağlubiyet aldı.

Simeone, Luis Aragones'in 344 maçta galibiyet rekorunu eşitledi; ancak Aragones bu rekora 756 karşılaşmada ulaşmıştı. Böylece Simeone, turnuva tarihinde en çok galibiyete sahip teknik direktör konumuna geldi.

Simeone, bu gece Barcelona karşısında galibiyet alıp galibiyet sayısını 345'e yükselterek İspanya La Liga tarihinin en çok kazanan teknik direktörü olarak tahta tek başına oturmayı bekliyordu, ancak Barcelona bu hayali erteledi.

Hatırlatmak gerekirse, Aragones La Liga'da pek çok takımı çalıştırmış, bunların başında ise Barcelona, Atletico Madrid (birkaç kez) ve Real Betis gelmektedir.