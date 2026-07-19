Hayal edilen dostluk ufukta beliriyor… Mısır ve Fas, ateşli bir Arap zirvesine yaklaşıyor

Faslı "Sport7" sitesi, Mısır ve Fas arasında beklenen bir dostluk maçı düzenlemek için ciddi girişimlerde bulunulduğunu ortaya çıkardı. Bu karşılaşma, son dönemde Afrika futbolunun en önde gelen iki temsilcisini bir araya getirebilir ve her iki takımın da yaklaşan kıtasal turnuvalara hazırlık kapsamında gerçekleştirilebilir.

Faslı sitenin haberine göre, Fas Kraliyet Futbol Federasyonu Başkanı Fawzi Lakja, Mısır Futbol Federasyonu Başkanı Hani Abou Rida ile temas halindedir. İki taraf, yaklaşan Afrika Uluslar Kupası finalleri hazırlıkları kapsamında, Kahire Stadyumu'nda iki milli takımı bir araya getirecek bir dostluk maçı düzenlemek için görüşüyor.

Haberde, Abou Rida ve Lakja’nın bu karşılaşmayı düzenleme konusunda ortak bir istekleri olduğu belirtildi. Bu maç, 2026 ABD Dünya Kupası’nda olağanüstü performanslar sergileyen ve ve dünya seçkinleri karşısında Afrika futbolunu gururlandırmayı başarmış iki takım için bu maçın, resmi müsabakalar öncesinde teknik hazırlıklarını sürdürmek için ideal bir fırsat olduğunu belirtti.

"Sport7" sitesi, Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) takviminde bu yıl Dünya Kupası'nın bitiminden sonra iki uluslararası maç arası dönemi bulunduğuna dikkat çekerek, bu durumun söz konusu dostluk maçının oynanmasına olanak tanıdığını belirtti.

İlk uluslararası maç arası dönemi 21 Eylül'den 6 Ekim'e kadar sürecek, ve Afrika Uluslar Kupası elemeleri kapsamında iki maçın yanı sıra bir dostluk maçı da içeriyor. İkinci ara dönemi ise 9-17 Kasım tarihleri arasında olacak ve 2027 Afrika Uluslar Kupası elemeleri kapsamında iki maçı içeriyor. Bu durum, her iki federasyona da beklenen Arap derbisini düzenlemek için en uygun tarihi seçme fırsatı sunuyor.